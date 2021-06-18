Sokakta uğradığı saldırıda tek gözünü kaybeden Tarkan Mustafa için yardım kampanyası!

2 Haziran’da, Türklerin yoğun yaşadığı Stoke Newington semtinin ana caddesinde yaşanan olay şöyle gelişti: Tarkan Mustafa bir restoranın önünde arkadaşıyla sohbet ederken genç bir adam tiyatrolarda kullanılan ve tüm yüzü kaplayan maskeyi başının üzerine takmış halde yakındaki bir başka dükkâna giriyordu. Tarkan, bir cerrahi maskeyi de çenesinin altına indiren genç adamla şakalaşmak için, kurallara uymazsa dükkâna girmesine izin vermeyeceklerini söyledi. 5-10 dakika kadar sonra söz konusu genç adam, yanında bir başkasıyla Tarkan Mustafa ve arkadaşını kovalamaya başladı.





‘İŞİNİ BİTİRDİM’

Olayın devamını Tarkan Mustafa şöyle anlattı: “Durumu sakinleştirmek için yürüyüp bir başka restorana doğru gidiyorduk, ancak birden peşimizden koşmaya ve bize saldırmaya başladılar. Biri bana vurdu, diğeri sandalye atmaya başladı. Kendimi savunmaya çalıştım ama bana doğru geldiler. Biri gözüme vurdu ve düştüm. Birinin ‘İşini bitirdim’ dediğini duydum. Görgü tanıklarından biri elinde bir şey olduğunu söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. Bıçak, sopa ya da muşta olabilir. Elindeki bu nesneyle yüzüme vurdu. Göz yuvarım yırtıldı ve göz yuvamda kırıklar oluştu. Ben yanlış bir şey yapmadım, yanlış bir şey söylemedim ve uzaklaşıyordum.”





5 GÜN HASTANEDE YATTI

20’li yaşlarında olduğu düşünülen iki saldırgan da olayın ardından kaçtı. İnşaat işleriyle uğraşan Tarkan Mustafa 5 gün hastanede yattı ve ameliyat oldu. Doktorlar sağ gözünün artık göremeyeceğini söyledi. Mustafa’ya protez bir göz takılacak ve yanak kemiğine de bir metal parça konulacak. 33 yaşındaki iki çocuk babası Tarkan Mustafa saldırının ardından çalışamaması nedeniyle geçim sıkıntısına düştü. Mustafa’nın ailesi iyileşmesi bir yıl sürebilecek Mustafa için internet üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. Tarkan Mustafa “Hiçbir gelirim yok ve ailemi nasıl geçindireceği bilmiyorum” diye konuştu. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, saldırının soruşturulduğunu belirtti.