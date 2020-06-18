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BERLİN
Haber Giriş: 18.06.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Sokak ortasında cinayet

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Sokak ortasında cinayet
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Almanya’nın Regensburg kentinde sokak ortasında çok sayıda kişinin gözü önünde tartıştığı 57 yaşındaki bir kişiyi öldüren 55 yaşındaki zanlı, olaydan kısa süre sonra yakalandı.

POLİSTEN edinilen bilgiye göre sokak ortasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yüksek sesle tartışan iki kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Polis olay yerine geldiğinde 57 yaşındaki kişinin yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştı. Polis görgü tanıklarının verdiği bilgi üzerine 55 yaşındaki katil zanlısını cinayet mahalli yakınında yakaladı. Cinayetin tek kurşunla işlendiği belirlendi. Otopsi yapılmak üzere ceset adli tıbba kaldırılırken, polis ve savcılık cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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