Sokak hayvanlarına ‘anne şefkatiyle’ bakıyor

ALMANYA’da yaşayan hayvansever Gülmez, sosyal medyada gördüğü yüzlerce sokak hayvanının bakımını üstlenmek için bir ay önce ilçeye gitti. Bu konuda görüştüğü belediyeden aldığı destekle harekete geçen Gülmez, sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladı. Her gün içiçe olduğu hayvanlara anne şefkatiyle yaklaşan Gülmez, belediye ekiplerinin iş birliği ile onların mama ihtiyacını karşılıyor, yaralı olanların tedavi edilmesini sağlıyor ve bakımlarını yapıyor.





‘GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ’

Gülmez, Almanya’dan ilçedeki sokak hayvanlarının bakımına destek olmak için kente gittiği söyledi. Sokak hayvanlarını olumsuz hava koşullarından korumak için Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın desteğiyle kulübeler yaptıklarını belirten Gülmez, “Önceki kulübelerin de onarımını yaptık, çatılarını düzettik. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu canlar için daha güzel şeyler yapacağız” dedi.





‘YASA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ’

İlçede sokak hayvanları için bir ay içerisinde HAYTAP’ın destekleriyle klinik kurmayı planladıklarını ifade eden Gülmez, “Almanya’da dışarıda köpek göremezsiniz. Ya hepsi barınaklarda yaşar ya da herkes bir köpek sahiplenir. Türkiye’de de bu soruna yönelik çıkacak yasayı bekliyoruz. Umuyoruz yasa bir an önce Meclis’ten geçer ve sokak hayvanları için daha güzel şeyler yaparız. Burada çok fazla bebeğimiz var, 650’ye yakın köpek var. Belediye başkanımızla beraber bu sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışacağız” diye konuştu.