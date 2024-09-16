Sokak hayvanları için Mainz’da rock konseri

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21 Eylül Cumartesi günü Mainz’da gerçekleştirilecek konserde Almanya’da son yıllarda adından çokça söz edilen ‘Türkçe sözlü, batı enstrümanlı ve orient melodili’ müzik grubu RATO (Rock around the Orient) sahneye çıkacak. ‘Doğunun melodilerini batının ritimleri içinde harmanlamak’ hedefiyle kurulan ve geçmişten günümüze ulaşmış olan Anadolu türküleri, oyun havaları ve halaylarını günümüze taşıyan grup, beş müzisyenden oluşuyor. Geçen şubat ayında ‘Animalist’ derneğini kuran Nilar Yavuz, konserde elde edilen gelirin tamamının sokak hayvanları için harcanacağını açıkladı. Destek konusunda sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacaklarını belirten Yavuz, “Lütfen sokak hayvanlarının ihtiyaçları konusunda duyarlı olun ve çevrenizi de bilinçlendirin. Çalışmalarımıza bağış ile destek olabilirsiniz. Bağışların nereye harcandığını görmek için de lütfen Animalist’i Instagram hesabı üzerinden takip edin” dedi.

“Yaşam için müzik” konseri, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’den itibaren ‘Kulturklub Schon Schön, Grosse Bleiche 60-62, 55116 Mainz’ adresinde gerçekleştirilecek.

