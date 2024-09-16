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Sokak hayvanları için Mainz’da rock konseri

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#Almanya#Sokak Hayvanları#Konser
Sokak hayvanları için Mainz’da rock konseri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 09:58

Almanya’nın Mainz kentinde Türkiye’deki sokak hayvanlarına, onlara yardım eden gönüllülere ve derneklere destek hedefiyle kurulan ‘Animalist – Animal Help Foundation Istanbul’ derneği, “Yaşam için müzik!” sloganıyla bir destek konseri düzenliyor.

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21 Eylül Cumartesi günü Mainz’da gerçekleştirilecek konserde Almanya’da son yıllarda adından çokça söz edilen ‘Türkçe sözlü, batı enstrümanlı ve orient melodili’ müzik grubu RATO (Rock around the Orient) sahneye çıkacak. ‘Doğunun melodilerini batının ritimleri içinde harmanlamak’ hedefiyle kurulan ve geçmişten günümüze ulaşmış olan Anadolu türküleri, oyun havaları ve halaylarını günümüze taşıyan grup, beş müzisyenden oluşuyor. Geçen şubat ayında ‘Animalist’ derneğini kuran Nilar Yavuz, konserde elde edilen gelirin tamamının sokak hayvanları için harcanacağını açıkladı. Destek konusunda sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacaklarını belirten Yavuz, “Lütfen sokak hayvanlarının ihtiyaçları konusunda duyarlı olun ve çevrenizi de bilinçlendirin. Çalışmalarımıza bağış ile destek olabilirsiniz. Bağışların nereye harcandığını görmek için de lütfen Animalist’i Instagram hesabı üzerinden takip edin” dedi.
Yaşam için müzik” konseri, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’den itibaren ‘Kulturklub Schon Schön, Grosse Bleiche 60-62, 55116 Mainz’ adresinde gerçekleştirilecek.

Sokak hayvanları için Mainz’da rock konseri


 

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#Almanya#Sokak Hayvanları#Konser

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