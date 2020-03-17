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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: ABACAPRESS, AFP
Haber Giriş: 17.03.2020 - 10:39,Son Güncelleme:/

Sokağa izinsiz çıkana para cezası

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Sokağa izinsiz çıkana para cezası
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sokağa çıkma yasağı ilanından sonra İçişleri Bakanı Christophe Castaner detayları açıkladı. Castaner, ülkede sokağa çıkmanın izin belgesine tabi olacağını ve uymayanların para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

FRANSIZ Bakan, halkın bu belge ile nereye gittiğini belirtmek zorunda olduğunu, sadece belge ile izne tabi olanların sokağa çıkabileceğini açıkladı. Fransızlara izine uymadığı takdirde 135 Euro’ya kadar para cezası kesileceği açıklayan Bakan Castaner, “Görevimiz cezalandırmak değil ama gerekiyorsa cezalandırırız” dedi. Castaner, AB’nin dış sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Sokağa izinsiz çıkana para cezası

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