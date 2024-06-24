‘Sokağa çıkma yasağı yanlıştı’

Haberin Devamı

GAZETECİ Markus Preiss’in sorularını yanıtlayan Başbakan Scholz, aşırı yasakçı kararlar nedeniyle toplumun belli kesiminden büyük tepki çeken salgın tedbirleriyle ilgili örnekler verdi: “Yani maske takıyorsanız ve ormanda kimseyle karşılaşmadıysanız neden belirli saatlerde dışarıda yürüyüşe çıkamıyorsunuz, bunu anlamadım ve bunun gerekli olmadığını düşünüyorum. Günün belli bir saatinden itibaren sokağa çıkma yasağını eleştiren haklı mahkeme kararları var.”

Alman halkının özgürlüklerine getirilen bu tür kısıtlamaların aşırı ve gereksiz olduğunu ima eden Scholz, bu politikanın neden şimdiye kadar yeniden değerlendirilmediğini sorusuna ise yurttaş konseylerinin konuyla ilgilenmesi gerektiği cevabını verdi.

‘REFA DEVLETİNİ SAVUNACAĞIZ’

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisi SPD’nin Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde kötü sonuç almasını ve anketlerde dibe vurmasını da Ukrayna politikasına bağlayan Scholz, özellikle Almanya’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin bu bölgelerde oy kaybının nedeni olduğunu, ancak bu politikadan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bütçe görüşmeleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklara da değinen Başbakan Olaf Scholz, sosyal alandaki kesintileri reddederek, “Refah devletini savunacağız ve aynı zamanda geliştireceğiz” dedi. Scholz, asgari ücret ve çocuk parasının artırılmasının yanı sıra istikrarlı bir emeklilik maaşını örnek göstererek birçok iyileştirme yapıldığını söyledi. SPD’nin ‘sol’ kanadı daha önce Scholz üzerindeki baskıyı artırmış ve parti yönetimine bir dilekçe sunmuştu. Dilekçede, sosyal yardım, sağlık, gençlik, aile, eğitim, demokrasi ve kalkınma iş birliği alanlarındaki kesintiler kesin bir dille reddediliyor.