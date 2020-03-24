Şok gerçek ortaya çıktı! Wuhan takımı İstanbul'a gelmiş

Hazırlık kampını geçirmek için geçtiğimiz ay İspanya'ya giden Çin'in Wuhan kentinin futbol takımı Wuhan Zall ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.Şubat ayı başında ülkelerinden ayrılan 27 kişilik Wuhan ekibinin, önce İstanbul'da mola verdiği daha sonra İspanya'ya geçtiği öğrenildi. Çin'in koyduğu kısıtlama nedeniyle İspanya'dan ülkelerine dönemeyen Wuhan Zall takımı, virüsün İspanya'da yayılması nedeniyle çıkışını mart ayı sonuna erteledi. AP'ye konuşan takımın teknik direktörü Jose Gonzalez, "Çin'e girdikten sonra karantinaya alınacağız. Ne kadar erken girersek o kadar iyi" ifadelerini kullandı.