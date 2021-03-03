Soğus Savaş kahramanı 90 yaşına girdi

ÜNİVERSİTE yıllarında Sovyetler Birliği Komünist Partisi’ne (SBKP) üye oldu. KP Merkez Komştesi’nde aktif olarak görevler üstlendi. 1985 yılında SBKP Genel Sekreteri Konstantin Çernenko yaşamını yitirince, 54 yaşındaki Mihail Gorbaçov yerine geçti.

Partinin Josef Stalin’den sonraki en genç genel sekreteri.

Tabii aynı zamanda da partinin lideri.

1988 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Devlet Başkanı oldu.

*

Ancak daha 1986 yılında KP Genel Sekreteri olarak ‘Glasonost’ (saydamlık) ve ‘Perestroyka’ (yeniden yapılanma) politikasını ilan etti.

Bu tam bir ‘değişim’ politikasıydı.

Nitekim 1988 yılı mayıs ayında New York’ta BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ideolojik dış politikalardan vazgeçilmesi ve dıştan müdahale olmadan ülkelerin kararlarını bağımsız bir biçimde kendilerinin verebilmeleri gerektiğini söyledi.

Bu öyle hiç de komünist rejim ve komünist lider dili değildi.

Nitekim 1989 yılında Doğu Bloku çöktü ve Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya halkları özgürlüklerine kavuştu.

Aynı yıl 9 Kasım’da, 13 Ağustos 1961’de örülen ve Almanya’yı Almanya’dan, Almanları Almanlardan ayıran, Batılıların ‘Utanç Duvarı’ Doğuluların “Faşizme geçit yok duvarı” olarak niteledikleri iki Almanya arasındaki duvarlar delindi.

Bunun sinyalini Mihail Gorbaçov aylar önce vermişti.

1989 yılı haziran ayında Federal Almanya Cumhuriyeti’nin o dönemdeki başkenti Bonn’un kent merkezinde yaptığı konuşmasında, kendisini “Gorbi, Gorbi” diyerek alkışlayan binlerce insana ve ekran başındaki milyonlara bunun müjdesini vermişti.

Hatta eski Doğu Almanya olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü vesilesiyle 7 Ekim 1989’da Doğu Berlin’de düzenlenen kutlamalarda yaptığı konuşmasında da öyle.

Gorbaçov, “Geç geleni yaşam cezalandırır” diyerek ülkenin çeşitli kentlerinde özgürlük için sokaklara dökülen ‘özgürlük sevdalılarına’ dolaylı destek verirken, dönemin Doğu Almanya Devlet Başkanı Erich Honecker’i de uyarmıştı.

Nitekim daha sonraki aylarda Mihail Gorbaçov “Halk biziz, biz halkız, biz bir halkız” diyen Doğu Almanlar ile ‘iki Almanya’nın birleşmesinin mimarı’ olarak tarihe geçen dönemin Batı Almanya Başbakanı Helmut Kohl’ün yanında yer aldı.

İki Almanya 3 Ekim 1990’da Batı Almanya olarak bilinen Federal Almanya Cumhuriyeti çatısı altında resmen birleşti.

*

İşte SSCB’nin çöküşünü bile göze alarak Doğu Blok ülkelerinde milyonlarca insanın özgürlüğe kavuşmasının ve iki Almanya’nın birleşmesinin yolunu açan Mihail Gorbaçov dün 90 yaşına girdi.

Ama 90’ıncı doğum gününü doğru dürüst kutlayamadı.

Covid-19 belası yüzünden doktorunun tavsiyesi nedeniyle en yakınları bile onun yanında olamadı.

Evet...

Dünya tarihini değiştiren, ‘Soğuk Savaş’ kahramanı, daha doğrusu savaşı bitiren, çiftçi çocuğu kahraman Mihail Gorbaçov, 90’ına bastı.

Gorbaçov’u ilk kez 12-13 Haziran 1989’da Bonn’a yaptığı resmi ziyaret sırasında Belediye Meydanı’nda halkla buluşmasında yakından gördüm.

Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker ve Başbakan Helmut Kohl ile yaptığı görüşmelerden sonra düzenlenen basın toplantılarında da yakından izledim.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) eski Başkanı George Bush (baba Bush) ve Helmut Kohl’le birlikte Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20’nci yıl dönümü vesilesiyle 2009’da Berin’de düzenlen etkinlikte de.

İki Almanya arasındaki duvarların yıkılışının 25’inci yıl dönümünde Berlin’de düzenlenen etkinliğin yapıldığı dev salona girerken onur defterine imza atarken de oradaydım.

Birçok devlet adamı gibi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Gorbaçov’un doğum gününü kutladı.

İki Almanya’nın birleşmesinin yolunu açtığı için Alman halkı adına kendisine teşekkür etti.

“Biz Almanlar sizi asla unutmayacağız” dedi.