‘Soğuk savaş’ bitti sıra dünya barışında

Emperyalistlerin 1 numarası ile komünistlerin 1 numarası iki gün boyunca topsuz tüfeksiz, kavgasız dövüşsüz ‘daha güzel bir dünya’ yaratılması için pazarlık yaptılar.

Eski bir aktör olan Ronald Reagan, Üçüncü Dünya Savaşı’nı ancak bu iki ülkenin çıkarabileceğini söyledi.

Dünya barışını da ancak bu iki ülkenin sağlayabileceğini.

İki gün boyunca dünya genelinde silahsızlanma konuşuldu.

Tabii on yıllarca süren diyalogsuzluk döneminin ardından gerçekleşen bu görüşmede hemen uzlaşma sağlanması beklenmiyordu.

Nitekim öyle de oldu.

Ancak iki lider arasında tam bir yakınlaşma yaşandı.

Eşleri Nancy Reagan ile Raissa Gorbaçeva arasında da öyle.

Ronald Reagan, Gorbaçov çiftini Washington’a, Mihail Gorbaçov da Reagan çiftini Moskova’ya davet etti.

Daha sonraki dönemde yapılan görüşmelerde, Asya ve Avrupa’da konuşlandırılmış orta ve kısa menzilli füzelerin imha edilmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

Ve Ronald Reagan ile Mihail Grobaçov, 8 Aralık 1987 tarihinde ‘Silahsızlanma Sözleşmesi’ni imzalayıp, dünya barışının korunması yolunda ilk ciddi adımı attılar.

Bu aynı zamanda, ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ oldu.

Sovyet Lideri Mihail Gorbaçov’un ‘Perestroyka’ (yeniden yapılanma) ve ‘Glasnost’ (saydamlık) politikası sayesinde ‘Demir Perde’ olarak da bilinen Doğu Bloku 1989 yılında çöktü.

Ve böylece Soğuk Savaş dönemi de sona erdi.

*

İki Almanya’nın birleşmesinde de bu iki lider önemli rol oynadı.

ABD Başkanı Ronald Reagan, Almanya Federal Cumhuriyeti’ne yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde 12 Haziran 1987’de Almanları Almanlardan, Berlin’i Berlin’nden ayıran, Batılıların ‘Utanç Duvarı’, Doğuluların ‘Faşizme Geçit Yok Duvarı’ olarak nitelediği tarihi Brandenburg Kapısı’na açılan 17. Haziran Caddesi’ni de kesen ‘Berlin Duvarı’nın önünde yaptığı konuşmasında Gorbaçov’a şöyle seslendi:

“Genel Sekreter Gorbaçov... Barış istiyorsan, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa için refah istiyorsan, liberalleşme istiyorsan; Buraya, bu kapıya gel! Bay Gorbaçov, bu kapıyı açın! Bay Gorbaçov, bu duvarı yıkın!” (Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!)

‘Utanç Duvarı’ hemen yıkılmadı.

Ama Gorbaçov’un özgürlük politikasını fırsat bilen Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde (DDR) yaşayan ‘özgürlük sevdalıları’ 1989 yılı ortalarına doğru sokaklara döküldüler.

Eski Doğu Almanya olarak bilinen DDR’nin 7 Ekim 1989’da düzenlenen 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliklerine Mihail Gorbaçov da katıldı.

Halk, “Kurtar bizi Gorbaçov” diyerek yardım istedi.

Gorbaçov, dönemin DDR Lideri Erich Honecker’in değil, halkın yanında yer aldı.

Doğu Almanya halkının susturulmasına fırsat vermedi.

“Geç kalanı, geç geleni yaşam cezalandırır” diyerek, ‘Utanç Duvarı’nın yıkılmasının yolunu açtı.

Ve ‘Berlin Duvarı’ 9 Kasım 1989 akşamı delindi.

Birkaç ay sonra da yıkıldı.

*

Yer: Cenevre Gölü kıyısındaki Villa La Grange oteli.

Tarih: 16 Haziran 2021.

Olay: ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buluşması.

Hedef: İki ülke arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve dünyada barışın korunması.

4 saati aşkın görüşmede somut kararlar alınmadı.

Ancak iki taraf da ABD-Rusya ilişkilerinin daha istikrarlı bir düzeye ulaştırılması için olumlu yaklaşım sergiledi.

Biden ile Putin, “Atom savaşı kazanılmaz ve asla böyle bir savaş sürdürülmemeli” temel ilkesine tam destek verdiler.

Her ne kadar Biden, Putin’i Washington’a, Putin de Biden’ı Moskova’ya davet etmese de, diyaloğun sürdürülmesi sinyalleri verdiler.

Evet...

Cenevre’de yıllar önce gerçekleşen Reagan-Gorbaçov buluşması ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ oldu.

Cenevre’de bu hafta gerçekleşen Biden-Putin buluşması da neden ‘dünya barışının başlangıcının başlangıcı’ olmasın?