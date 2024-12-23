Soğuk havada sıcak kahve ve kek dağıttılar

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DERNEK sözcüsü Aynur Cronauer, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Soğuk kış günlerinde sıcak bir içeceğin kıymetini fark etmek bizler için de çok anlamlıydı. Kadınlarla bir taşla iki kuş vurduk, 22 Aralık Nardugan Bayramı’nı da tanıttık.”

‘Nardugan’, Türk kültüründe eski bir gelenek ve kutlama günü. Orta Asya Türk halkları arasında yaygın olan bu kutlama, güneşin yeniden doğuşunu ve günlerin uzamaya başlamasını ifade eder. Genellikle 21 Aralık’ta gerçekleşen kış gündönümüne dayanır. Bu tarihten itibaren günler uzamaya, geceler kısalmaya başlar ve bu karanlığın yenilip aydınlığın galip gelmesi olarak sembolize edilir. ‘Nardugan’ kelimesi iki parçadan oluşur; ‘Nar’, ‘güneş’ anlamına gelir. ‘Dugan’ ise ‘doğan’ veya doğum anlamındadır. Bu nedenle, ‘Nardugan’ kelimesi ‘yeniden doğan güneş’ olarak tercüme edilebilir.