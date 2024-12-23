×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Soğuk havada sıcak kahve ve kek dağıttılar

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Caritas#AVRUPADAN HABERLER
Soğuk havada sıcak kahve ve kek dağıttılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 11:33

Universal Culture Connection e.V. derneğinin kadın üyeleri, ‘Caritas’ kurumu iş birliğinde bir etkinlik düzenledi. Soğuk havada sokağa çıkan dernek üyeleri ‘Birlikte Güçlüyüz’ temasıyla gerçekleştirdikleri etkinlik kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak kahve ve kek dağıttı.

Haberin Devamı

DERNEK sözcüsü Aynur Cronauer, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Soğuk kış günlerinde sıcak bir içeceğin kıymetini fark etmek bizler için de çok anlamlıydı. Kadınlarla bir taşla iki kuş vurduk, 22 Aralık Nardugan Bayramı’nı da tanıttık.”
‘Nardugan’, Türk kültüründe eski bir gelenek ve kutlama günü. Orta Asya Türk halkları arasında yaygın olan bu kutlama, güneşin yeniden doğuşunu ve günlerin uzamaya başlamasını ifade eder. Genellikle 21 Aralık’ta gerçekleşen kış gündönümüne dayanır. Bu tarihten itibaren günler uzamaya, geceler kısalmaya başlar ve bu karanlığın yenilip aydınlığın galip gelmesi olarak sembolize edilir. ‘Nardugan’ kelimesi iki parçadan oluşur; ‘Nar’, ‘güneş’ anlamına gelir. ‘Dugan’ ise ‘doğan’ veya doğum anlamındadır. Bu nedenle, ‘Nardugan’ kelimesi ‘yeniden doğan güneş’ olarak tercüme edilebilir.

Soğuk havada sıcak kahve ve kek dağıttılar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Caritas#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!