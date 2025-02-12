Sofuoğlu’ndan, seçmene çok ciddi uyarı: ‘Hitler dönemiyle benzerlik var!’

Haberin Devamı

SOFUOĞLU, 23 Şubat’ta yapılacak federal parlamento seçimlerine yönelik çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında, AfD’ye oy verilmemesi konusunda uyararak, “AfD, Türk toplumunun, Müslüman toplumun ve göçmenlerin düşmanı bir parti. İlk iktidara geldiklerinde en fazla bu partinin cezasını çekecek toplum göçmenler. Gittiğimiz her yerde AfD’ye niye oy verilmemesi gerektiğini anlatmamız gerekiyor, insanları ikna etmemiz gerekiyor” dedi.

‘HİTLER’LE PARELELLİK VAR’

23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimi geçmişteki seçimlerle kıyaslayan Sofuoğlu, özellikle Adolf Hitler’in iktidara geldiği dönemle bugünkü gelişmeler arasında paralellikler kurmanın mümkün olduğunu ifade etti. Sofuoğlu, AfD’nin seçim kampanyası çerçevesinde göçmenler için geri dönüş uçak bileti dağıttığını hatırlatarak, benzeri bir durumun 1933’te de yaşandığını anımsattı.

Haberin Devamı

PEGIDA İLE BAŞLADI

Almanya’da yıllardan beri kullanılmayan, aşırı sağı anımsatan sözcüklerin ve kavramların şimdi açıkça kullanılıyor olmasını ve buna tepki gösterilmemesini şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren Sofuoğlu, şunları kaydetti: “Bu gibi tutumlar Almanya’da merkez siyasetin de artık ne tarafa kayabileceği konusundaki tehlikeleri beraberinde getiriyor. Biz Almanya Türk toplumu olarak aşırı sağcı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi yürüyüşleri ilk başladığında bu konuya dikkat çekmiştik. Özellikle büyük partilerin bu gelişmeleri dikkatle izlemesi gerektiğine, PEGIDA’nın ve AfD’nin aşırı sağın ortak havuzu olabileceğine dikkat çekmiştik. Son olarak, bu seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de dahil olmak üzere siyasi partilerin, göçmen sayısını en fazla kim sınırlayacak söylemi üzerinden politika gütmesi, Almanya’daki merkez siyasetin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.”

‘DEMOKRATİK GELECEK İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ’

Sofuoğlu, Almanya’da son haftalarda ülke çapında yün binlerce insanın aşırı sağ ve onlarla işbirliği yapan partilere karşı mitingler yapmasını olumlu bularak, “Bütün Almanya’daki demokrasi güçleriyle birlikte Almanya’nın demokratik geleceği için mücadele içerisinde olmamız gerekiyor. Onun dışında bizim fazla şansımız yok” değerlendirmesinde bulundu. Almanya’daki Türkiye kökenli seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Sofuoğlu, “Demokrasiye sahip çıkmamız ve bu ülkedeki gelecek nesiller için sandığa gidip oy kullanmamız çok önemli” diye konuştu.

Haberin Devamı

TGD TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇMENLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATACAK

Sofuoğlu ayrıca parlamento seçimlerinde Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının oy kullanmasını teşvik etmek için yaklaşık dört haftadır bir kampanya yürüttüklerini anlattı. TGD Eş Genel Başkanı Sofuoğlu, 12-22 Şubat tarihleri arasında Kiel, Hamburg, Essen, Koblenz, Stuttgart, Frankfurt am Main, Karlsruhe, Wiesbaden ve Hannover kentlerinde üzerlerinde Türkçe olarak, “Demokrasi için! Ben de varım!” gibi sloganların yazılı olduğu minibüslerle tur atılacağını kaydetti.