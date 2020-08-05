Sofra Restoran’dan ‘10 pound da Boris'den’ kampanyası

İNGİLTERE hükümeti koronavirüs salgınından en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen yeme-içme sektörüne destek vermek için ‘Hesabın yarısı bizden’ kampanyası başlatmıştı. Bu kapsamda 4 Temmuz’da açılan, ancak hala eskisi gibi iş yapamayan ülke genelindeki 72 bin restoran, pub ve kafelerde 20 Sterlin’e kadar olan hesapların, 10 Sterlinlik bölümü devlet tarafından ödeniyor. Yemekle birlikte alınan alkollü içkiler ise kapsam dışı. Uygulama ağustos ayı boyunca pazartesi, salı ve çarşamba günleri geçerli olacak.





‘BORIS 10 STERLING’

1976’da Hüseyin Özer tarafından kurulup, zincire dönüşen Sofra Restoran İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a atfen, ‘Boris 10 Sterling’ sloganıyla kampanyaya katılıyor. Sofra restoranları Hüseyin Özer ve Alper Güner yönetiyor. Güner aynı zamanda restoranların direktörü. Londra’da kaliteli Türk yemeğiyle özdeşleşen ‘Sofra’, önünde kuyruğun eksik olmadığı restoran olarak da biliniyor. Özer, hükümetin başlattığı kampanyanın işlere olumlu etkisi olduğunu belirtti ve müşteri sayısında artma olduğunu ve hatta ‘indirimi kabul etmeyen’ müşterilerin de olduğunu vurguladı. Özer “Kriz tabii ki bizi de etkiledi. Koronavirüs salgınının başlamasıyla biz iki restoranımızı da hükümet kararı öncesinde kapatarak bölgede örnek olduk. Bizim için misafir sağlığı her şeyden önemli” dedi.





BAŞBAKAN OLUNCA UĞRAMAZ OLDU

Hüseyin Özer, restoranlarında sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu anlattı ve “Kullanılan malzemeler temel hijyen şartlarını taşıyor. Çalışanlarımız, garsonlar ve güvenlik çalışanları maske veya siperlik kullanıyor. Her masada yeterli sayıda el antiseptiği bulunduruluyor. Girişlerde el dezenfekte kutusu var” sözleriyle hijyen kurallarına verdikleri önemi vurguladı. Özer, Başbakan Boris Johnson’ı gazetecilik yaptığı yıllardan tanıdığını söyledi ve

“Başbakanlık öncesi sürekli müşterimizdi. Başbakan olunca uğramaz oldu. Şimdi kilo sorunu var. Nedeni ise bizim yemeklerimizden uzak kalması. Bizim yemekler kontrollü” dedi. Önümüzdeki günler için çok sayıda rezervasyon alındığı belirten Alper Güner de, “Bu kampanyanın faydasını gördük. Konuk sayımız çoğalıyor. Ancak bazı müşterilerimiz indirimi kabul etmiyor. En son dün gece 40 sterlin ‘indirim’ yaptığımız müşterimiz indirimi kabul etmedi. Hükümetin ödeyeceğini söylediğimde, ‘Biz Sofra’ya destek olmak için geldik. Hesabımızı tam olarak ödeyeceğiz. İndirim size kalsın’ dedi. Bu tür müşterilerimizde var” dedi.