Şoförler koronadan ölünce, otobüsü ücretsiz yaptı

ŞOFÖRLERİ korumak amacıyla dün başlatılan uygulamayla, otobüsü kullananlar ücret ödemeyeceği için Oyster Card’ını basmak zorunda kalmayacak ve şoför koltuğuna yaklaşmamış olacak. Ayrıca yolcular otobüse binmek için ön kapı yerine orta kapıyı kullanacak. böylece şoferler için sosyal mesafe de sağlanmış olacak. Şoförün yakınındaki koltuklar bantla kapatılarak yolcuların şoförlere fazlasıyla yaklaşması da engellendi. Belediye Başkanı Khan, “Sizi ve sürücülerimizi güvende tutmak için tüm Londra otobüslerine iniş ve binişleri orta kapıdan yaptık. Bu, ölümler beni derinden yaraladı. Gerekli olmayan yolculuklar yapmak hayatları tehlikeye atar. Umut ederim önlemlerimiz sayesinde ölümlerin önüne geçebiliriz. Evde kalın. Gerekli olmadıkça toplu taşım araçlarını kulanmayın” dedi. Şehir içinde otobüslerin sık aralıklarla gelmesine rağmen büyük çoğunluğunun içindeki yolcu sayısının 3 ile 10 arasında değiştiği gözlendi.