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Şoför açığı Almanya ve Avusturya’ya sıçradı

#TIR Şoförü#Almanya#Avusturya
Şoför açığı Almanya ve Avusturya’ya sıçradı

İngiltere’yi sarsan kamyon ve TIR şoförü açığının Almanya ve Avusturya’da da etkili olmaya başladığı bildirildi. Giderek artan akaryakıt fiyatlarının nedenlerinden biri olarak gösterilen şoför sıkıntısının, özellikle Almanya’da hat safhaya ulaştığı, çok sayıda nakliyat şirketinin ağır vasıta şoförü bulmak için sayfalarca ilan verdiği belirtiliyor.

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ALMAN lojistik branşı birliklerinden yapılan açıklamaya göre, sektörün halihazırda 45 bin ila 80 bin arası TIR ve kamyon şoförüne ihtiyacı bulunuyor. Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili hazırlanan rapora göre ise 10 yıl içinde 200 bine yakın şoför açığı olması bekleniyor. Market ve alışveriş mağazalarındaki rafların boş olmasında da etkili olduğu belirtilen şoför sıkıntısının, emekli olan meslektaşların yerine yenisinin gelmediğinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Almanya Nakliyeciler Birliği (BGL) tarafından yapılan açıklamaya göre yılda 30 bin ağır vasıta şoförü emekliye ayrılırken, yerlerine ancak 17 bin kadar yeni personel eğitimi yapılıyor.
Ağır vasıtalara personel bulamamanın diğer bir nedeni olarak da branştaki çalışma zorlukları gösteriliyor. Meslek sendika birliklerinden yapılan açıklamada piyasa şartlarına göre çok az maaş aldıkları belirtilen ağır vasıta ehliyetine sahip çalışanların, çalışma saatleri ve iş koşullarının da çok kötü olduğuna dikkat çekildi. Şoför sıkıntısından kurtulabilmek için başta AB ülkelerinden olmak üzere yabancı ülkelerden personele ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

10 ARAÇTAN 1’İ BOŞTA
Almanya’da çalışan ağır vasıta şoförleri ise çevre kirliliği ve trafik aksaklığının baş sorumlusu olarak gösterildiklerini ve bu nedenle toplum içinde imaj sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Diğer yandan Avusturya’da da benzer durumun söz konusu olduğu çok sayıda nakliye ve lojistik şirket araçlarının boş olarak parklarda beklediği bildirildi. Salbzurg’taki çöp toplama şirketlerinden Rieger, 10 araçtan birinin sürücü bulunamadığı için çalışamadığını duyururken, yeni araçlarına şoför bulamamaktan yakınan diğer bir nakliye şirketi sahibi de sadece Salzburg çevresinde acilen 500 kadar ağır vasıta şoförüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

 

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#TIR Şoförü#Almanya#Avusturya

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