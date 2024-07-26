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SOSYAL medya platformu Instagram’da takipçi sayısının 500 bine ulaşması üzerine “Söder’le döner yemeye!” çağrısında bulunarak 5 hayranıyla döner yeme sözü veren CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, verdiği sözü gelecek hafta başında yerine getireceğini açıkladı. Kendisiyle birlikte döner yeme keyfini çıkarmak için 45 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Söder, “Tabii çok istesem de bunu becerip bu kadar insanla döner yemem mümkün değil. Zaten bir çırpıda Bavyera’da 45 bin kişiye yetecek döner bulunup bulunmayacağını da bilmiyorum” diyerek, sosyal medya hesabında 5 yerine kurayla belirlenen ve 20’şer kişiden oluşan iki ayrı grupla Münih ve Nürnberg’de gelecek hafta döner yiyecekleri paylaşımında bulundu.

SÖDER KEBAB TİŞÖRTÜ

Markus Söder ayrıca döner yemeye götüremeyecekleri hayranlarından 500’üne çekiliş yoluyla üzerinde “SÖDER KEBAB” yazılı “Orijinal Söder Kebab” tişörtleri armağan edeceğini de açıkladı. CSU lideri, “Bu tişörtü tatilde giyebilirsiniz, gece uyurken de giyebilirsiniz, çok şık görünüyor” paylaşımında da bulundu. Ayrıca “Döner yerken beni de düşünün. Ben de sizleri düşünüyorum” çağrısı ve açıklamasında bulundu.