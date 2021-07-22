Söder’in kızı manken oldu

BILD Gazetesi’nin haberine göre Söder’in ilk beraberliğinden olan 22 yasındaki kızı Gloria-Sophie Burkandt, bünyesinde ünlü mankenler bulunduran İconic adlı ajansla anlaşma imzaladı. Habere göre, 1.85 cm boyu ve düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken Gloria, en son sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı Monako tatil fotoğraflarıyla gündeme geldi. Fotoğrafları gören ajans sahibi Ingo Nolden, kendisine mankenlik teklifi götürdü. Gloria’nın olağanüstü güzelliğe sahip genç bir kadın olduğunu söyleyen Nolden, “Kendisiyle başarılı bir çalışma yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Şu sıralar ekonomi dalında doktora çalışması yaptığı belirtilen Gloria’nın hem eğitimini hem de podyum çalışmalarını birlikte yürüteceği kaydedildi. Baba Söder’in ise karar karşısında sessiz kalmayı tercih ettiği belirtildi.