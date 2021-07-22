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Avrupa
MÜNİH / Fotoğraflar: DPA, www.instagram.com/gloriasophieee
Haber Giriş: 22.07.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Söder’in kızı manken oldu

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Söder’in kızı manken oldu

Almanya’nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder’in (CSU) kızı Gloria, manken olmaya karar verdi.

BILD Gazetesi’nin haberine göre Söder’in ilk beraberliğinden olan 22 yasındaki kızı Gloria-Sophie Burkandt, bünyesinde ünlü mankenler bulunduran İconic adlı ajansla anlaşma imzaladı.

Söder’in kızı manken oldu
Habere göre, 1.85 cm boyu ve düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken Gloria, en son sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı Monako tatil fotoğraflarıyla gündeme geldi. Fotoğrafları gören ajans sahibi Ingo Nolden, kendisine mankenlik teklifi götürdü. Gloria’nın olağanüstü güzelliğe sahip genç bir kadın olduğunu söyleyen Nolden, “Kendisiyle başarılı bir çalışma yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Söder’in kızı manken oldu
Şu sıralar ekonomi dalında doktora çalışması yaptığı belirtilen Gloria’nın hem eğitimini hem de podyum çalışmalarını birlikte yürüteceği kaydedildi. Baba Söder’in ise karar karşısında sessiz kalmayı tercih ettiği belirtildi.

 

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