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Söder’in gençlerin genel kuruluna katılmaması kriz yarattı

#CSU #Markus Söder#Junge Union
Söder’in gençlerin genel kuruluna katılmaması kriz yarattı

Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder’in Birlik Partileri’nin Gençlik Örgütü Junge Union’un (JU) hafta sonu yapılacak genel kuruluna katılmayacağını açıklaması kriz yarattı.

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BAVYERA Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, hafta sonu Münster’de yapılacak olan Birlik Partileri’nin Gençlik Örgütü Junge Union’un (JU) genel kuruluna katılmayacağını açıkladı. CDU Genel Başkanı Armin Laschet, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve ekonomi uzmanı Friedrich Merz ile birlikte daha önce genel kurula katılacağını bildiren Söder’in ani iptali seçim sonuçlarından dolayı bozuk olan parti içi ilişkileri daha da derinleştireceği yorumu yapıldı. Seçimlerde hezimete uğrayan Laschet ile anlaşamadığı belirtilen Söder’in Münster’deki genel kurul yerine CSU’nun Bavyera’da parti üyeleri ile yapılacak olan bir toplantıyı tercih ettiği belirtildi.

‘KENDİSİNİ DESTEKLEDİK’
Konuyla ilgili açıklamada bulunan JU Genel Başkanı Tilman Kuban, Söder’in her iki kardeş partinin gençlerini buluşturan genel kurula katılma iptalinden üzüntü duyduklarını belirterek, “Biz gençlik örgütü olarak federal başbakanlık adaylığı için kendisini destekledik. Bunun için genel kurula gelip, seçimlerden alınan kötü sonucun nedenleri hakkında görüşlerini belirtmesi çok verimli olurdu” dedi. CSU Genel Başkanı Markus Söder, Birlik Partileri’nin federal başbakanlık adaylık yarışında CDU Genel Başkanı Armin Laschet’e karşı geri plana düşmüş, seçim kampanyaları esnasında ise kendisine eleştiriler yönelterek, beklenen desteği vermediği ileri sürülmüştü.

 

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#CSU #Markus Söder#Junge Union

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