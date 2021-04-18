Söder’e ‘Israr etme’ baskısı

CDU Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı yönetim kurulu üyesi ve AP milletvekili Dennis Radtke, CSU Genel Başkanı Markus Söder’in adaylıkta ısrar etmesi durumunda partisi CDU’nun Bavyera’da örgütlenmesini gündeme getirdi. ZDF’e konuşan Radtke, “Eğer Söder başbakan adaylığını dayatmak isterse, eğer CDU’yu yok etmek isterse, o zaman CDU’nun Bavyera’da örgütlenmesi artık tabu olmamalı” dedi. Dennis Radtke, röportajında bu konuyu daha önce Armin Laschet’le görüşmediğinin de altını çizdi. CDU ile CSU arasında uzun yıllardır devam eden ortaklık gereği CSU sadece Bavyera’da örgütlenip diğer eyaletlerde seçimlere girmiyor. Aynı şekilde CDU da Bavyera’da teşkilatlanmadı ve buradaki eyalet seçimlerine katılmıyor.

Armin Laschet

SCHAEUBLE: LASCHET’İN YANINDAYIM

CDU’nun önde gelen isimleri de Armin Laschet’e açık destek vererek Markus Söder’in başbakan adaylığında ısrarcı olmasını eleştirdi. Federal Meclis Başkanı ve CDU Yönetim Kurulu üyesi Wolfgang Schaeuble, başbakan adayının anketlere göre belirlenemeyeceğini belirtirken, güçlü bir CDU olmadan Birlik Partileri’nin seçimleri kazanamayacağını ifade etti. Laschet’in yanında olduğunu vurgulayan Schaeuble, CDU/CSU Meclis Grubu’nda bu konuda oylama yapılmasına karşı olduğunu ifade etti. Savunma Bakanı ve CDU eski genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de Söder’in adaylıkta ısrar ederek kardeş parti CDU’ya karşı saygısızlıkta bulunduğunu söyledi. Eyalet başbakanları Volker Bouffier ile Daniel Günther de Armin Laschet’e desteklerini açıkladı. Federal Eğitim eski Bakanı Annette Schavan da Laschet’i 35 yıldır tanıdığını ve onun başbakan olmasını istediğini söyledi.