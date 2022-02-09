Söder’e aşı zorunluluğu tepkisi: ‘Yasalar uygulanmak zorunda’

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ALMANYA Federal Sosyal Mahkemesi Başkanı Rainer Schlegel, federal düzeyde alınan kararın tüm eyaletler için bağlayıcı olduğunu söyleyerek, “Yasalar uygulanmak için vardır” dedi. Yıllık basın toplatısında yeni düzenlenen Enfeksiyondan Korunma Yasası’na açıklık getiren Schlegel, yasanın 20’nci maddesinin 1 şıkkında belirtilen açık ifadelere göre Almanya genelinde tüm sağlık görevlilerinin koronavirüs aşısı olması gerektiğine dikkati çekerek, “Bavyera da dahil tüm eyaletler söz konusu yasaya uymak zorunda. Ya da yasanın ilgili maddesi iptal edilerek yeniden düzenlenmesi gerekiyor. ‘Ben yasayı uygulamıyorum’ diyerek işin içinden çıkılamaz” dedi.

Federal Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise 15 Mart’tan itibaren geçerli olacak yasaya rağmen aşı olmaya yanaşmayan sağlık görevlilerinin işten çıkarılma kararını sadece ilgili sağlık dairelerinin verebileceği belirtilerek, sağlık dairelerinin kararı gelene kadar aşı olmamış görevlilerin çalışmaya devam edebileceği duyuruldu. Bavyera Başbakanı Söder, yasadaki benzer ifadeleri gerekçe göstererek uygulamayı genel aşı zorunluluğu yasası çıkana kadar bir süre daha erteleyeceklerini söylemişti. Diğer yandan Saksonya eyalet yönetimi de yasadaki karışıklık giderilene kadar sağlık çalışanları için getirilen uygulamanın Bavyera’da olduğu gibi erteleneceği açıklamasında bulundu.