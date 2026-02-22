Söder’den SPD’ye uyarı

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile oluşturdukları koalisyonun sürdürülmesi için olumlu bir dil kullanmaya özen gösterirken, “kardeş parti” Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Alman sosyal demokratlara “haddinizi ve gücünüzü bilin”uyarısında bulundu. Söder, CDU’nun Stuttgart’ta düzenlenen kurultayında yaptığı konuşmasında, koalisyon ortaklarının birbirine saygı göstermesi gerektiğini söylerken, “Seçimleri kim kazandı? Birinci olan kim? Tabii SPD değil, Birlik Partileri. Bu nedenle biz siyasi olarak öngördüklerimizi gündeme getirmeliyiz. Belki istediklerimizin hepsini hemen hayata geçiremeyeceğiz, ama istediğimiz gibi olmalıyız” diyerek, ağırlıklıklarını koymaları gerektiği görüşünü savundu.

Haberin Devamı

CSU lideri yalnız SPD’yi “uyarmakla” yetinmedi, muhalefetteki diğer partilere de eleştiriler yağdırdı. Sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel’i “buz gibi kadın” olarak nitelerken, “vatanperver geçiniyor, ama İsviçre’de ikamet ediyor” diyerek eleştirdi. Aynı zamanda AfD’nin ülkeyi yönetme yetisine sahip olmadığını da vurguladı.

Yeşiller’in Avrupa Parlamentosu’nda sağcı partilerle birlikte hareket ederek, Latin Amerika ülkeleriyle yapılan Ticari Sözleşme’nin hayata geçmesini engellediklerine dikkat çeken Söder, “Yeşiller’in ahlaki olarak bize akıl verme hakları yok” dedi.

Markus Söder, iki Almanya’nın birleşmesi döneminde tarihe karışan eski Doğu Almanya sınırları içinde temelleri atılan Sol Parti’yi de eleştirdi ve “Almanya bir daha asla sosyalizmle yönetilmemeli” dedi.