Söder’den ‘5 maddelik’ plan

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Markus Söder, haklarında sınır dışı edilme kararı bulunan Afganların ülkelerine geri gönderilmesi için Talibanla görüşmelerde bulunmak istediğini açıkladı. “Önce Aschaffenburg şimdi de Münih-Yetti artık” diyen Söder, Afganistanlıları ülkelerine geri göndermek için her hafta özel uçak seferleri planladıklarını da söyledi. Yalnız Bavyera’da haklarında sınır dışı edilme kararı verilmiş 2 bin Afganistan vatandaşı bulunduğunu ve bunlardan 200’ünün ağır suç işlediğini belirtti. Söder, “Hepsi de ülkemizi terk etmeli. Ama bununla ilgili düzenlemeleri ancak federal hükümet hayata geçirebilir” dedi. Söder ayrıca Afganistan’la ilgili olarak 5 maddeden oluşan şöyle bir plan da açıkladı:

TALİBAN’LA GÖRÜŞÜP SEFERLER DÜZENLENMELİ

* Federal hükümet, Afganistan vatandaşlarını geri alması için Afganistan hükümeti ile derhal pazarlığa oturmalı. Federal Dışişleri Bakanı ile Federal İçişleri Bakanı pazartesi gününden itibaren Afganistan’a sınır dışı edilecekler için seferler düzenlenmesini Taliban’la görüşmeli.

* Bu görüşmelerde Almanya’nın yaptığı ‘kalkınma yardımı’ da gündeme getirilmeli. Kendi vatandaşlarını geri kabul etmeyen ülkelere bizim ‘kalkınma yardımı’ yapmamız mümkün olmamalı.

* Sadece seçim öncesi ‘gösteriş’ için değil, daha fazla sınır dışı uçak seferleri düzenlenmeli.

* Hükümet dışı kuruluşların (NGO) biletleriyle yeni gelecekler Almanya’ya alınmamalı. Bize kimin geldiğini bilmemiz gerekir.

* Radikalleşmeye karşı daha sert tedbirler alınmalı. Cami derneklerine ve camilere, radikal şüphesi bulunanlara mali yardım yapılmamalı.