Söder yine önde

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‘Infratest dimap’ tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına katılan seçmenlerin yüzde 38’i Söder’e destek verirken, yüzde 36’sı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst’ü destekledi. SPD’li Şansölye Olaf Scholz’un koltuğuna göz diktiğini gizlemeyen ve başbakan adayı olacağını aylar önce ilan eden CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’e destek ise yüzde 27’de kaldı.

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz

ÇOK FARK VAR

CDU/CSU’lu seçmenlerin tercihi de Söder’den yana oldu. Aynı kamuoyu yoklamasına katılan CDU/CSU’lu seçmenlerin yüzde 59’u Söder’i, yüzde 47’si ise Merz ve Wüst’ü tercih ettiğini belirtti. Erken seçime gidilmemesi halinde 28 Eylül 2025 tarihinde yapılması öngörülen genel seçimlere katılacak CDU/CSU’nun başbakan adayı, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya ve Thüringen’de sonbaharda yapılacak parlamento seçimlerinden sonra belirlenecek.