Söder: ‘Yalnız bırakıldık’

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CDU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, SPD, Yeşiller ve FDP’den olan federal hükümeti haziran ayında Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde yalnız bırakmakla suçladı. Yoğun yağışlar nedeniyle iki eyalette birçok yerleşim bölgesinin sular altında kaldığını, insanların evlerini barklarını terk ederek geçici olarak başka yerlere yerleştiklerini belirten Söder, SPD’li Şansölye Olaf Scholz ve Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Yeşillerli Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in dayanışma sergilemeyip kendilerini yalnız bıraktıklarını söyledi. CSU lideri, “Hükümet verdiği sözü de tutmadı. Bu bir skandaldır” dedi.