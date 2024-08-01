Söder: ‘Yalnız bırakıldık’

CDU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, SPD, Yeşiller ve FDP’den olan federal hükümeti haziran ayında Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde yalnız bırakmakla suçladı. Yoğun yağışlar nedeniyle iki eyalette birçok yerleşim bölgesinin sular altında kaldığını, insanların evlerini barklarını terk ederek geçici olarak başka yerlere yerleştiklerini belirten Söder, SPD’li Şansölye Olaf Scholz ve Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Yeşillerli Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in dayanışma sergilemeyip kendilerini yalnız bıraktıklarını söyledi. CSU lideri, “Hükümet verdiği sözü de tutmadı. Bu bir skandaldır” dedi.BAVYERA HÜKÜMETİ YARDIMA KOŞTU
Bavyera eyalet hükümetinin sel felaketinden zarar gören insanlara anında yardıma koştuğunun altını çizen Söder, Scholz hükümetini aynı duyarlılığı göstermemekle suçladı. Bu tür felaketlerde halkın ve hükümetin dayanışmasına gerek duyulduğunu belirtirken, “Trafik
lambası koalisyonu (SPD, FDP, Yeşiller) bizi yalnız bıraktı” dedi. Söder ayrıca sel felaketlerinin bölgede 5 milyar Euro’nun üzerinde hasara yol açtığına da çekti. Federal hükümet ise bu yöndeki suçlamalarla ilgili bir değerlendirmede bulunmadı. Hükümet Sözcü Yardımcısı, “Bu tür felaketlerde federal hükümet ile eyalet hükümetleri ve yerel makamlar el ele vererek çalışırlar. Federal hükümet, sel felaketinden etkilenen her bölgeye asker, polis ve diğer yardım kuruluşlarının sevk edilmesine her zaman özen göstermiştir. Bu Bavyera ve Baden-Württemberg’de meydana gelen sel felaketleri için de geçerlidir” açıklamasıyla yetindi.