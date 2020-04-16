Söder: Tedbir alınmazsa maske zorunlu olacak

BAVYERA Başbakanı Markus Söder’in yaptığı açıklamalar şöyle:

• Koronavirüse karşı başarılı mücadele verildi. Salgının çoğalması önemli ölçüde frenlendi.

• Alınan kısıtlama kuralları ve yasaklar sayesinde sağlık sistemine yüklenme engellendi.

• Beklenilenin üzerinde edinilen olumlu gelişmelere rağmen kurallar ve yasakların kaldırılması söz konusu değil. Aksi takdirde, İtalya ve Avusturya’ya yakın olunması sebebiyle, virüs salgını tekrar yayılabilir. Şimdiye kadar elde edinilen başarılar gidebilir.

• Bu sebepler ışığında; 3 Mayıs’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek. Sadece evde yaşayanlarla birlikte izin verilen spor ve hava almak için sokağa çıkmalar, 20 Nisan itibariyle ev dışından bir kişi de dahil edilerek kısıtlamada hafifletmeye gidilecek.

• Hijyen ve mesafe kurallarının uyulması kaydıyla; 20 Nisan itibariyle yapı ve bahçe marketleri, 27 Nisan itibariyle araba galerileri, bisikletçiler ve kitapçılar ile satış bölümü 800 metrekare altındaki mağazalar, 4 Mayıs itibariyle kuaförler açılacak. Gastronomiler satış için açık olabilecek ama belirsiz bir zamana kadar oturulmasına izin verilmeyecek.

• Kalabalık ortamların oluştuğu büyük etkinlikler (festivaller, konserler, düğünler gibi) 31 Ağustos’a kadar yapılmayacak. Kilise, cami ve sinagog gibi ibadethanelerde ayinler ve etkinlikler için şimdilik izin yok. Almanya çapında dini cemaatlerle ortak yol için iletişim kurulacak. (Mayıs ayının 24’ünde müslümanların Ramazan Bayramı, 31’inde de hıristiyanların Pfingsten Bayramı var.)

• 27 Nisan’dan itibaren son sınıfları için okullar açılacak (Mittelschule 9. sınıf, Realschule 10. sınıf, Gymnasium 12. sınıf). 11 Mayıs itibariyle diğer sınıflara giden öğrenciler için kademeli olarak okula gitme imkanı oluşturulacak. En son anaokula ve ilkokula (4. sınıf daha önce) giden çocuklar okula gidecek. Okulların nihai durumu 30 Nisan’da belli olacak.