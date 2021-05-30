Söder: Sputnik’e hız verilsin!

ACİL durum içeren konuya ideolojik yaklaşılmamasını söyleyen Söder, Avrupa Birliği içinde izin sürecinin hızlandırılarak nihai bir karara varılmasının yerinde olacağını belirtti. Hükümet çevresinden edilinen bilgilere göre eksik belgelerden dolayı Sputnik aşısına eylül ayından önce onay verilmesinin zor olduğu ifade edildi. Bavyera hükümeti yapılan anlaşmalarla 9 aydır Rusya’da uygulanan Sputnik aşısından 2.5 milyon doz ön sipariş vermişti.

Rus aşısının 70 ayrı ülkede uygulandığı belirtiliyor.