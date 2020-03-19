Söder: Sokağa çıkma yasağı genişletilmeli

BAVYERA Başbakanı Markus Söder parlamentoda yaptığı konuşmasında, enfeksiyon zincirinin izlenmesinin gittikçe zorlaştığını belirterek, yasağın tıpkı Mitterteich’taki gibi genişletilmesini isteyerek durumun çok ciddi olduğunu vurguladı. Almanya’da virüs vakasının 1 günde 2 bin 801 kişi artarak 10 bin 999’a yükselmesiyle bu yasağın genişletilmesi gündemde.