Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:45,
Söder: Sokağa çıkma yasağı genişletilmeli
Almanya’nın Bavyera Eyaletine bağlı 6500 nüfuslu Mittterteich adlı kasabasında, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından, Bavyera Başbakanı CSU’lu Markus yasağın genişletilmesini istedi.
BAVYERA Başbakanı Markus Söder parlamentoda yaptığı konuşmasında, enfeksiyon zincirinin izlenmesinin gittikçe zorlaştığını belirterek, yasağın tıpkı Mitterteich’taki gibi genişletilmesini isteyerek durumun çok ciddi olduğunu vurguladı. Almanya’da virüs vakasının 1 günde 2 bin 801 kişi artarak 10 bin 999’a yükselmesiyle bu yasağın genişletilmesi gündemde.
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