Söder sınır dışında ısrarlı

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ALMANYA’da ana muhalefetin küçük kanadı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, suç işleyen ve sığınma başvuruları kabul edilmeyen Suriyeliler ile Afganların ülkelerine geri gönderilmesinde ısrarlı olduklarını yineledi. Alman Devlet Televizyonu ARD’de yayınlanan ‘Yaz Söyleşileri’ programında soruları yanıtlayan Söder, Şansölye Olaf Scholz’u aylar önce bu yönde açıklamalarda bulunup söz verdiği halde, somut adımlar atmamakla suçladı. CSU lideri, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden Almanya’ya sığınmacı gelmesine izin verilmemesini de önerdi. Bavyera polisinin kendi sınırlarında kontrolleri sürdürdüğünü hatırlatan Söder, “Bu kontroller Almanya geneline yayılmalı ve Suriye ile Afganistan başta olmak üzere bazı başka ülkelerden gelen sığınmacılar sınır kapılarında geri çevrilmeli” açıklamasında bulundu.

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SCHOLZ ÜZGÜN BİR BAŞBAKAN’DIR

Almanya’nın CDU’lu eski Başbakanı Angela Merkel’in ‘Wir schaffen das’ (Beceririz, başarırız, üstesinden geliriz) diyerek Almanya’nın sınırlarını sığınmacılara açmasının ‘bir hata’ olduğunu belirtirken, şu anda SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin düzensiz göç sorununu çözebilecek yetiye sahip olmadığı görüşünü de savundu. Söder, “Hükümet göç politikasında bir değişiklik yapma cesaretine sahip değil. Şansölye Scholz da koalisyonda bu konuda çoğunluğu sağlayacak durumda değil. Aslında, şayet dürüst olmak gerekirse, Olaf Scholz ‘üzgün bir Başbakan’dır. Her şeyin daha hızlı yürümesi için en iyisi Scholz’un sorumluluğu bize devretmesi olur” dedi.

YEŞİLLER BLOKE EDİYOR

Almanya’ya düzensiz göç ve sığınmacı sayısındaki artış nedeniyle toplumda huzursuzlukların ve tedirginliklerin de arttığına dikkat çeken Söder, bunda hükümet ortağı Yeşiller’in “Her şeyi bloke etme politikasının” etkin rol oynadığını da söyledi. Sığınmacılara nakit ödemeler yerine günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ‘Prepaid Card’ verilmesini de Yeşiller’in engellediğini belirtirken, Afganistan ve Suriye gibi ülkelere sınır dışı edilmelerin de onlar yüzünden hayata geçirilemediğini de söyledi.

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YEŞİLLER’LE OLMAZ

CSU lideri Söder, ‘kardeş parti’ CDU yerel ve eyaletlerde Yeşiller’le ortaklık yapsa ve yapmaya hazır olsa da, kendilerinin Bavyera’da da, federal düzeyde de buna kesinlikle karşı olduğunu da yineledi. “Ben CSU Genel Başkanı olduğum sürece Yeşiller’le federal düzeyde ortaklık olmaz” diyen Söder, bu konuda herkesin kendisine güvenmesini de istedi. CDU’lu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst’ün ortaklık ettikleri Yeşiller’le federal düzeyde koalisyon kapısının açık bırakılması açıklamasının hatırlatılması üzerine de “Benimle siyah-yeşil koalisyon (CDU/CSU-yeşiller) olmaz. Bu kadar” yanıtını verdi. Markus Söder ayrıca CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile uyumlu bir biçimde çalıştıklarını ve diyaloglarının çok iyi olduğunu özellikle vurgularken, muhafazakâr kanadın başbakan adayını da gelecek ay Saksonya, Thüringen ve Brandenburg’da yapılacak seçimlerden sonra kendi aralarında saptayıp ilan edeceklerini de yineledi.

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MECBURİ ASKERLİĞE DÖNÜŞ

ALMANYA’da polisin yetkisinin artırılması ve emniyet birimlerinin modern cihazlarla donanımının hızlandırılması gerektiğini söyleyen Söder, mecburi askerlik uygulamasına yeniden dönülmesinden yana olduğunu da söyledi. Alman ordusunda hem personel hem de teknik alanda sıkıntılar yaşandığını hatırlatırken, Federal Savunma Bakanlığı bütçesinin artırılmasının ve mecburi askerlik uygulamasına dönüşün kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI İPTAL EDECEĞİZ

Markus Söder ayrıca, iktidara gelir gelmez SPD, Yeşiller ve FDP tarafından hayata geçirilerek isteyen herkese çifte vatandaşlık yolunu açan Modern Vatandaşlık Yasası’nı iptal edeceklerini de açıkladı. Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılmasına ve daha uyum sağlamadan 3 yıldır bu ülkede yaşayanlara bile Alman vatandaşlığı verilmesine karşı olduklarını da söyledi.