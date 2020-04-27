Söder: ‘Restoranlar mayıs sonunda açılabilir’

BAVYERA Eyalet Başbakanı Markus Söder, korona krizi önlemlerinde yeni açılımlar planladıklarını söyledi. Bavyera’da koronavirüs üreme oranının 0.57’ye düştüğünü belirten Markus Söder, “Bunlar çok iyi rakamlar. Birin oldukça altında” dedi. Korona kriziyle mücadelede tıpın tavsiyelerini dinlemeye devam edeceklerini vurgulayan Söder, “Hasta insan doktorun tavsiyelerini dinlemek zorunda. Sadece hasta yatarken değil, iyileşirken de. Koronoyla uzlaşma yapılamaz” diye konuştu.

YENİ AÇILIMLAR

Korona önlemlerini tartışırken, sadece sayılara indirgenemeyeceğini belirten Söder, “Korona sadece ölüme yol açmıyor. Akciğerde kalıcı zarar veriyor” dedi. Söder eyalette iş yerlerinin yüzde 80’inin açıldığını kaydetti ve bazı yeni açılımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Restoran ve kafelerin de mayıs ayı sonunda açılabileceğini belirten Söder, okullarda hedeflerinin her iki günde bir öğrencilerin okula gitmesini sağlamak olduğunu söyledi. Söder huzurevlerinde de tek ziyaretçi üzerinde çalıştıklarını kaydetti.