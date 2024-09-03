Söder kafaları karıştırdı: Başbakanlık adaylığına yine göz kırptı!

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THÜRINGEN ve Saksonya eyalet seçimlerinin ardından Bavyera’nın Abensberg kentindeki Gillamoos Halk Festivali’nde konuşan Söder, Birlik Partileri (CDU/CSU) adına başbakanlık adaylığına hazır olduğunu açıkladı. Söder, “Benim için en güzel görev eyalet başbakanlığı, ancak ülkemiz için sorumluluk almaktan kaçınmam” dedi. Ancak Söder, bu açıklamasını bir şartla sınırlandırdı. Bir CSU siyasetçisinin başbakan adayı olabilmesi için CDU’nun bunu talep etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, CDU Lideri Friedrich Merz ile kesinlikle anlaşacaklarını vurguladı. Söder, “Biz bir ekibiz” ifadesini kullandı. Söder’in bu açıklamaları medyada Söder’in kendisini yeniden yarışa dahil ettiği şeklinde yorumlandı ve 2021 yılındaki anlaşmazlığın yeniden yaşanıp yaşanmayacağı tartışmalarına neden oldu.

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MERZ SAKİN YAKLAŞTI

Birlik Partileri, gelecek yılki seçimlerde ortak başbakan adayını yaz döneminin sonunda belirlemeyi planlıyor. Söder’in kafalar karıştıran açıklamalarının ardından konuşan CDU Genel Başkanı Merz ise bu duruma sakin yaklaştı ve Söder’in açıklamasının “Yeni bir şey olmadığını” belirtti. Söder, 2021 yılında CDU’nun o zamanki lideri Armin Laschet’e karşı başbakan adaylığı mücadelesini kaybetmişti. Laschet, genel seçimlerde SPD’li Olaf Scholz’a karşı kaybetmişti. CDU içinde, Söder’in o dönem Laschet’i tam olarak desteklemediği ve Birlik Partileri’nin yenilmesinde Söder’in de sorumlu olduğunu düşünenler var.