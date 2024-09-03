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Söder kafaları karıştırdı: Başbakanlık adaylığına yine göz kırptı!

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#Almanya#Söder#AVRUPADAN HABERLER
Söder kafaları karıştırdı: Başbakanlık adaylığına yine göz kırptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 10:14

Almanya’da Federal Meclis seçimlerine yaklaşık 1 yıl kala Birlik Partileri’ndeki (CDU/CSU) başbakan adaylığı tartışması yeniden alevleniyor. 2021 yılında yapılan genel seçimlerde o dönemin CDU Genel Başkanı Armin Laschet’le başbakan adaylığı konusunda mücadele veren CSU Genel Başkanı Markus Söder, gelecek yılki seçimlerde adaylık yarışını açık bırakan bir açıklama yaptı.

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THÜRINGEN ve Saksonya eyalet seçimlerinin ardından Bavyera’nın Abensberg kentindeki Gillamoos Halk Festivali’nde konuşan Söder, Birlik Partileri (CDU/CSU) adına başbakanlık adaylığına hazır olduğunu açıkladı. Söder, “Benim için en güzel görev eyalet başbakanlığı, ancak ülkemiz için sorumluluk almaktan kaçınmam” dedi. Ancak Söder, bu açıklamasını bir şartla sınırlandırdı. Bir CSU siyasetçisinin başbakan adayı olabilmesi için CDU’nun bunu talep etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, CDU Lideri Friedrich Merz ile kesinlikle anlaşacaklarını vurguladı. Söder, “Biz bir ekibiz” ifadesini kullandı. Söder’in bu açıklamaları medyada Söder’in kendisini yeniden yarışa dahil ettiği şeklinde yorumlandı ve 2021 yılındaki anlaşmazlığın yeniden yaşanıp yaşanmayacağı tartışmalarına neden oldu.

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Söder kafaları karıştırdı: Başbakanlık adaylığına yine göz kırptı

MERZ SAKİN YAKLAŞTI
Birlik Partileri, gelecek yılki seçimlerde ortak başbakan adayını yaz döneminin sonunda belirlemeyi planlıyor. Söder’in kafalar karıştıran açıklamalarının ardından konuşan CDU Genel Başkanı Merz ise bu duruma sakin yaklaştı ve Söder’in açıklamasının “Yeni bir şey olmadığını” belirtti. Söder, 2021 yılında CDU’nun o zamanki lideri Armin Laschet’e karşı başbakan adaylığı mücadelesini kaybetmişti. Laschet, genel seçimlerde SPD’li Olaf Scholz’a karşı kaybetmişti. CDU içinde, Söder’in o dönem Laschet’i tam olarak desteklemediği ve Birlik Partileri’nin yenilmesinde Söder’in de sorumlu olduğunu düşünenler var.

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#Almanya#Söder#AVRUPADAN HABERLER

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