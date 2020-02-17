Söder: ‘CSU’ya sormadan başbakan adayı belirlenmez’

HIRİSİTİYAN Demokrat Birlik (CDU) genel başkanı ve Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı kim olacağı yönündeki tartışımalar hız kesmiyor. CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer’in (AKK), Thüringen olayından sonra 2021 yılında yapılacak seçimlerde Birlik Partileri’nin başbakan adayı olmayacağını ve CDU’nun genel başkanlığını da bırakacağını açıklamasından sonra genel başkanlık için üç, başbakan adaylığı için de dört ismi öne çıktı. Başbakan adayı olarak ismi geçen Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder katıldığı televizyon programında sürpriz açıklamalarda bulundu. Genel başkan ve başbakan adayı olarak adı en çok öne çıkan Friedrich Merz’in genel başkanlıkta başarılı olacağına şüpheyle baktığının ve başbakan adaylığında da söz sahibi olmak istediğinin mesajlarını verdi.

‘MERZ’E KARŞI KONUŞTUNUZ’

Söder, “Başbakan Angela Merkel’in yaptıklarının yarıda kalmasının iyi olmayacağını düşünüyorum. Hükümetin erken sonlanması doğru olmaz. Bana göre seçmenler şansölyenin görev süresini taktik nedenlerle kısaltılmasından memnun kalmaz” dedi. Merz’in, Merkel politikalarını eleştirdiği bilindiği için programın sunucusu araya girip ‘Siz açıkça Merz’e karşı konuştunuz’ dedi. Söder, gelen değerledirmeyi dikkate almadan “Birlik Partilerin başbakan adayı CSU’ya sorulmadan belirlenemez. CSU ile birlikte belirlenir. CDU genel başkanı otomatikman Birlik Partileri’nin başbakan adayı olacak diye bir kural yok” dedi.

SPD’NİN HATASINI YAPMAMALI

CDU’nun genel başkanı kimin olacağıyla ilgili ise yorum yapmak istemeyen Söder “SPD’nin yaptığı hatayı yapmamak gerekir. SPD önce genel başkanını seçti. Sonra da onu yalnız bıraktı” dedi. AKK ile sürekli telefonla görüştüklerini de belirten Söder, CSU’lulara da CDU’nun genel başkan adaylarıyla ilgili tarafsız kalmaları çağrısında bulundu. CDU’nun genel başkanlığı için Angela Merkel politikalarını eleştiren partinin eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, Merkel kabinesinde Federal Sağlık Bakanı olarak bulunan Jens Spahn ve Merkel’e çok yakın isim olarak bilinen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet’in ismi öne çıkıyor. Merz ve Spahn, Merkel’ın genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasından sonra AKK ile genel başkanlık için yarışmıştı. İki isim genel başkanlığı AKK’ya kaptırmıştı.