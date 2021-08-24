Söder CDU’nun seçim zaferini sabote mi ediyor?

ALMANYA’da seçimlere 1 ay kala Birlik Partileri (CDU/CSU) tarihindeki en kötü dönemlerden birini geçiriyor. Anketlerde Birlik Partileri’nin oy oranı dibe vurdu. Kardeş partiler arasındaki gerginlik başbakan adayının CSU Genel Başkanı Markus Söder mi yoksa CDU Genel Başkanı Armin Laschet mi olacağı yönünde uzun ve sert tartışmalarla başladı. Kamuoyuna da yansıyan uzun tartışmalar sonrası Birlik Partileri’nin başbakan adayı olarak Armin Laschet gösterilse de, Laschet’e CSU tarafından tam destek gelmediği kulislerde konuşuluyor. Ancak CDU’nun güçlü isimlerinden Friedrich Merz, kulislerde dile getirilen bu durumu kamuoyuyla paylaştı.

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Der Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre Merz, Markus Söder’in Birlik Partileri’nin zafer kazanıp kazanmak istemediği konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. Dolaylı olarak Söder’i seçim zaferini sabote etmekle suçlayan Merz, imalı açıklamalarıyla Söder’in Laschet’e ağır zarar verdiğini kaydetti. Merz, kendisi ve birçok kişinin artık Markus Söder’in buna son vermesini beklediğini kaydederken, “Ondan, bizimle birlikte seçimlerde zafer için mücadele etmesini bekliyoruz” dedi. Merz, Berlin’de başlatılan seçim kampanyasında Söder’in konuşmasındaki bazı bölümlerin gereksiz olduğunu da ifade etti. Merz, Armin Laschet’in seçimlerin de baskısı nedeniyle seçim öncesi kabine listesi hazırlamayacağına inandığını da ifade etti.