Söder benzinde KDV indirimi istedi, ekonomistler karşı çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyorElektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama Maçı tekrar etmek için bir sebep varGalatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama! "Maçı tekrar etmek için bir sebep var"#Galatasaray
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Erdoğan İYİ Partili Türkkana tepki: Neresinden tutsanız alçaklıkErdoğan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Neresinden tutsanız alçaklık#Kabine
Konyada korkutan deprem Bakan Kurumdan ilk açıklamaKonya'da korkutan deprem! Bakan Kurum'dan ilk açıklama#Konya
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Kocadan bir hatırlatma dahaCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca'dan bir hatırlatma daha#Koronavirüs
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
CHPnin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Partiden peş peşe tepkiler İzmir İddiasını çürüttülerCHP'nin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Parti'den peş peşe tepkiler! İzmir İddiasını çürüttüler#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Karabağ Zaferinin 1. yılı coşkuyla kutlandıKarabağ Zaferi'nin 1. yılı coşkuyla kutlandı#Şuşa
Sosyal medyadan anket başlatmıştı Hisselerde sert düşüşSosyal medyadan anket başlatmıştı! Hisselerde sert düşüş#Elon Musk
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevapBurak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Fotoğraflı cevap#Burak Özçivit
20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi#ABD
HABERLERAvrupa Haberleri

Söder benzinde KDV indirimi istedi, ekonomistler karşı çıktı

#Almanya#Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder#Benzinde KDV İndirimi
Söder benzinde KDV indirimi istedi, ekonomistler karşı çıktı

Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder, artan benzin ve enerji fiyatlarına karşı tüketiciyi korumak için KDV oranının yüzde 7’ye düşürülebileceğini gündeme getirdi. Ancak ekonomistler, daha düşük vergilerin, petrol şirketlerini fiyatları daha güçlü bir şekilde artırmaya teşvik edeceğini söyleyerek karşı çıktı.

Haberin Devamı

FUNKE medya grubuna konuşan Söder, “Artan benzin fiyatını dikkate aldığımızda, KDV’yi geçici olarak indirimli orana düşürmeyi düşünmeliyiz” dedi. Almanya’da benzine yüzde 19 KDV uygulanıyor. Ancak bazı gıda ürünleri, kitap ve toplu taşıma biletlerinden yüzde 7 oranında indirimli KDV alınıyor. Söder, benzin fiyatlarındaki artışın duruncaya kadar geçici olarak KDV indiriminin benzine de uygulanabileceğini ifade etti.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI
Almanya’nın en büyük otomobil kurumu ADAC’ye göre geçen hafta, benzin fiyatı yıllık en yüksek seviyeye ulaştı. Buna göre bir litre Süper E10 fiyatı, önceki hafta 1.675 euro iken geçen hafta ülke çapında ortalama 1.680 euroya yükseldi. Böylelikle son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Federal İstatistik Dairesi ise enerji fiyatlarının da son bir yıl içinde yüzde 18.6 oranında arttığını açıkladı. Ancak ekonomi uzmanları Markus Söder’in, KDV indirimi önerisine karşı çıktı. Ekonomistler, yalnızca vergi indiriminin otomatik olarak daha düşük yakıt fiyatlarına yol açmayacağını belirtti. Daha düşük vergilerin, petrol şirketlerini fiyatları daha güçlü bir şekilde artırmaya teşvik edeceği ve onların faydalanacağı kaydedildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder#Benzinde KDV İndirimi

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini