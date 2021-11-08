Söder benzinde KDV indirimi istedi, ekonomistler karşı çıktı

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FUNKE medya grubuna konuşan Söder, “Artan benzin fiyatını dikkate aldığımızda, KDV’yi geçici olarak indirimli orana düşürmeyi düşünmeliyiz” dedi. Almanya’da benzine yüzde 19 KDV uygulanıyor. Ancak bazı gıda ürünleri, kitap ve toplu taşıma biletlerinden yüzde 7 oranında indirimli KDV alınıyor. Söder, benzin fiyatlarındaki artışın duruncaya kadar geçici olarak KDV indiriminin benzine de uygulanabileceğini ifade etti.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Almanya’nın en büyük otomobil kurumu ADAC’ye göre geçen hafta, benzin fiyatı yıllık en yüksek seviyeye ulaştı. Buna göre bir litre Süper E10 fiyatı, önceki hafta 1.675 euro iken geçen hafta ülke çapında ortalama 1.680 euroya yükseldi. Böylelikle son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Federal İstatistik Dairesi ise enerji fiyatlarının da son bir yıl içinde yüzde 18.6 oranında arttığını açıkladı. Ancak ekonomi uzmanları Markus Söder’in, KDV indirimi önerisine karşı çıktı. Ekonomistler, yalnızca vergi indiriminin otomatik olarak daha düşük yakıt fiyatlarına yol açmayacağını belirtti. Daha düşük vergilerin, petrol şirketlerini fiyatları daha güçlü bir şekilde artırmaya teşvik edeceği ve onların faydalanacağı kaydedildi.