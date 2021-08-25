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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 25.08.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Söder: Adaylığı düşünmüyorum

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Söder: Adaylığı düşünmüyorum

Almanya’da seçimlere bir aya kala Birlik Partileri (CDU/CSU) anketler dibe vururken Armin Laschet’in yerine CSU genel başkanı Markus Söder’in başbakan adayı olmasına yönelik talepler de artıyor.

SON olarak Civey kamuoyu araştırma kurumu tarafından yapılan ankette Brilik Partileri seçmenlerinin yüzde 70’i, Laschet’in adaylıktan çekilip Söder’in aday olması gerektiğini söyledi. Önceki gün ise CDU’nun güçlü isimlerinden Friedrich Merz, Markus Söder’in Birlik Partileri’nin seçim başarısın sabote ettiğini ima etmişti.

‘İKİNCİSİ BİR ŞEY GETİRMEZ’
CSU Genel Başkanı Markus Söder ise München.tv’ye yaptığı açıklamada başbakan adaylığını düşünmediğini söyledi. Söder, ne şimdi ne de gelecek dört yıl sonra başbakan adaylığı konusunda hırsı bulunmadığını belirtirken, “Bir kere başbakan adaylığı için öneride bulundum ikincisi bir şey getirmez” dedi. Söder, Laschet’i bilerek desteklemediği yönündeki eleştirileri de geri çevirdi.

‘LASCHET İYİ BİR SİYATETÇİ’
Söder, “CSU olarak başarılı olmayı ve Armin Laschet’i başbakan yapabilmeyi istiyorum” dedi. Partisi CSU hakkında konuşsa bile eleştirel olduğu yönünde suçlama yapıldığını kaydeden Söder, başbakan adayının değiştirilmesi yönündeki tartışmanın kuruntu olduğunu kaydetti. Armin Laschet’in iyi bir siyasetçi olduğunu ifade eden Söder, bunu Kuzey Ren Vestfalya’da ispat ettiğini vurguladı.

 

 

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