Söder açık ara önde

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ALMANYA’da geçen yılın ortalarında da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine “Ülkeyi çıkmaza sürüklüyorsunuz” suçlamasında bulunarak erken seçime gidilmesini gündeme getiren ana muhalefet CDU/CSU, bu yöndeki umudunu yitirmedi. Muhafazakâr kanadın olası başbakan adayı CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in bu yıl Noel’den önce erken genel seçimlere gidileceğinden hareket ettiği belirtildi. Bild, aynı zamanda CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olan Merz’in, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde yapılacak seçimlerde hükümet partilerinin büyük ölçüde oy kaybına uğrayarak koalisyonun dağılacağından hareket ettiğini yazdı. Haberde, böyle bir durumda, Şansölye Olaf Scholz’un ‘güven oyu’ isteyeceği ve kaybederek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Federal Meclis’i feshederek erken seçim yolunu açacağı yer aldı. Noel’den (24 Aralık) önce erken seçim hesapları yapan CDU lideri Friedrich Merz’in hem partinin genel merkezi hem de eyalet teşkilatlarına yaz tatili boyunca çalışmalarını Noel’den önce genel seçimler yapılacak gibi ara vermeden sürdürmeleri talimatı verdiği ileri sürüldü.

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BÜYÜK FARK VAR

CDU lideri Friedrich Merz, iktidar koltuğuna oturma planları yaparken, seçmenlerin önemli bir bölümünün muhafazakâr kanadın başbakan adayının CSU Genel Başkan ve Bavyera Başbakanı Markus Söder’in olmasını istediği saptandı. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre CDU/CSU’lu seçmenlerin yüzde 37.5’i Markus Söder’in, yüzde 26.1’i Friedrich Merz’in, yüzde 22.1’i ise Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst’ün başbakan adayı gösterilmesini istiyor. Tüm seçmenler arasında yapılan kamuoyu yoklamasında da ilk sırayı yine Markus Söder alıyor. Seçmenlerin yüzde 28’i Söder’in, yüzde 18’i Wüst’ün, yüzde 17’si Merz’in aday gösterilmesini desteklerken, yüzde 37’i kararsız olduğunu söyledi. Yeşiller’in başbakan adayının Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in olması beklenirken, INSA’nın kamuoyu yoklamasında SPD’li seçmenlerin yüzde 33’ünün Şansölye Olaf Scholz’un yeine Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un ve yüzde 7’sinin de partinin Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın başbakan adayı gösterilmesini desteklediği de saptandı.

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ORTAKLARDA KAN KAYBI

8 Aralık 2021 tarihinde iktidara gelen SPD, Yeşiller ve FDP’de düşüş devam ediyor. INSA tarafından 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılan kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 31, sağ popülist AfD yüzde 18, SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 10, Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) yüzde 9, FDP yüzde 5, Sol Parti yüzde 3 oy alacak. Bu verilere göre, 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerde yüzde 52 oy alan hükümet partilerinin toplam oy oranı yüzde 30’a düşüyor.