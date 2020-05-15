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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Slovenya ‘salgın’ durumunu sonlandırdı

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Slovenya ‘salgın’ durumunu sonlandırdı
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Slovenya’da Kamu Sağlığı Enstitüsü’nün ‘tüm verilerin ülkede virüsün yayılmasında durgunluk olduğunu gösterdiği’ tavsiyesi üzerine dün hükümet üyeleri toplandı. Resmi Gazete’de yayımlanan hükümet kararında, ülke sınırları içinde Kovid-19 nedeniyle 12 Mart’ta ilan edilen salgın durumunun sonlandırıldığı belirtilirken, Salgın Hastalıklar Kanunu’ndaki genel ve özel tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

KARARIN yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edilirken, tedbirlerin ise 31 Mayıs’ta sonlandırılacağı kaydedildi. Slovenya, Avrupa’da salgın durumunu kaldıran ilk ülke olurken, Başbakan Janez Jansa, ‘sağlık krizinin ardından ekonomik krizin geleceği’ uyarısında bulundu. İlk etapta Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşlarına sınırlarını açma kararı alan Slovenya’da, ülkeye girecekler sınırlarda belli kontrollerden geçirilecek. Ülke medyasında çıkan haberlere göre, Avusturya sınırına 19, İtalya sınırına 9 ve Macaristan sınırına ise 5 kontrol noktası kurulacak. AB vatandaşları için sınırlardaki zorunlu karantina uygulamasını kaldıran Slovenya, üçüncü ülkelerden gelenler için 14 günlük zorunlu karantinayı devam ettirecek.

Slovenya ‘salgın’ durumunu sonlandırdı

Ülkedeki 3 havaalanı ve 2 limanın da hükümetin kararına dahil olduğu bildirildi. Slovenya’da salgının başından beri bin 464 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 103 kişi hayatını kaybetmişti. Dün açıklanan resmi verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde yapılan 1000 testten yalnızca 1’inin sonucu pozitif çıktı.

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