Sloganımız ‘Hepimiz Nürnbergliyiz’

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“SEVGİLİ Nürnberg halkı, şimdiden yeni yılınızı kutluyorum ve sizlere sağlıklı bir yıl diliyorum. Nürnberg, birbirine tutunan ve bir arada yaşamayı sürdüren bir şehir. Birbirimizi anlayarak ve hoşgörü içinde bulunarak, Nürnberg’imizi daha güzel hale getirmek için önümüzde fırsatlarla dolu 365 gün var. Zamanı iyi değerlendirelim. Nürnberg’in başarılı, yaşanabilir ve sevimli bir şehir olarak kalması için dayanışma ve bağlılık gerekiyor. Nürnberg halkı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, hoşgörü ve barış için kararlılık gösteriyor. Demokraside mesele, azınlıklar geride bırakılmadan çoğunluğu bulmaktır. 23 Şubat’ta Almanya’da yapılacak seçimlerde sandık başına giderek demokrasimizi güçlendirmeliyiz. Oy kullanmak bir yurttaşlık görevidir ve mümkün olan en yüksek katılımı umut ediyorum.”

König, 2025 yılına dair önemli yıl dönümlerine de işaret etti. Savaşın sona ermesinin 80’inci yılına yaklaşırken, Nürnberg’in savaş sonrası küllerinden yeniden doğarak başarılı bir metropole dönüştüğünü belirtti. “Artık 80 yıllık barışı kutluyoruz” diyen König, barışın ve dayanışmanın değerini bir kez daha hatırlattı.