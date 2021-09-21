Skandal! Halle saldırganına aşk mektubu yazmış!

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SÜDDEUTSCHE Zeitung gazetesinin haberine göre 20’li yaşlarda olduğu belirtilen kadın komiser, aşırı sağcı saldırgan Stephan B. ile mektup arkadaşlığı başlattı ve hücreye 10 mektup gönderdi. Bitterfeld kentinde görevli komiserin yazdığı mektuplar Stephan B.’nin hücresinde yapılan aramada bulundu. Komiserin mektupta yanlış isim ve yanlış adres kullandığı kaydedildi. Bu nedenle, gönderilen mektupları inceyelen hapishane yönetiminin, mektupları yazanın polis olduğundan şüphe duymadığı açıklandı. Emniyet teşkilatı, aşırı sağcı saldırgana gönderilen diğer mektupları incelemeye aldı.

SEMPATİ DUYDUĞUNU SÖYLEMİŞ

2019 yılında dini ibadet sırasında Halle kentindeki Sinagog’a saldırı düzenleyen ve içeri giremediği için biri sokakta diğeri de döner büfesinde olmak üzere iki kişiyi öldüren Stephan B., geçen yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Aşırı sağcıya ilgi duyan komiserin yaz aylarında dikkat çektiği ve meslektaşlarına aşırı sağcı saldırgana sempati duyduğunu söylediği belirtildi. Bunun üzerine amirlerin bilgilendirildiği ve hakkında yapılan soruşturma sonrasında görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.