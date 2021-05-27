Skandal! BioNTech’i karalamak için fenomenlere 2 bin euro teklif etmişler!

İNGİLTERE merkezli ‘Fazze’ adlı göstermelik ajansın Avrupa çapında Biontech’e karşı karalama kampanyası için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Ajansın arkasında Rusya olduğu tahmin ediliyor. Ajansın influencer ve bloger’lardan, Biontech aşısının yan etkilerinin çok olduğu ve çok sayıda ölüm olduğu ancak gizlendiği gibi haberler yapılması istendi. Ayrıca BioNTech aşısının AstraZeneca aşısından çok daha riskli olduğu yönünde bilgiler yayılması istendi. FRANSIZ FENOMEN DEŞİFRE ETTİ

Ajansın sosyal medya fenomenlerine, BioNTech karşıtı paylaşımları için 2 bin euro teklif ettiği kaydedildi. İlk olarak yüzbinlerce takipçisi olan Fransız sosyal medya fenomenleri kendilerine gelen teklifi deşifre etti. Aynı ajanstan benzer tekliflerin Almanya’da da binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomenlerine geldiği açıklandı. Ancak yapılan araştırmada, Fazze adlı ajansın sadece posta adresi olduğu ortaya çıktı. Ajansın çalışanları olarak kendilerini kariyer platformu Linkedin üzerinde tanıtan çok sayıda kişinin Rusya’da yaşadığı tespit edildi.