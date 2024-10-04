‘Sizi, hep güzel anılarla hatırlayacağım”

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ÜNLÜ sanatçı Karsu Dönmez, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımında “Sevgili Güneri Cıvaoğlu sanat hayatımın Türkiye ayağında ilk İstanbul Boğazı’ndaki ‘Şeffaf Oda’ programına davetinden Cannes’da özel davetlere kadar birçok güzel anılar biriktirdim. Sizi, hep bu güzel anılarla hatırlayacağım, sizi özleyeceğim. Sevgili Güneri Bey’in ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

KARSU’YU TÜRKİYE’DE KİTLELERE TANITTI

Karsu’nun annesi Birgül Dönmez, kızı Karsu’yu programa davet etmek için Güneri Cıvaoğlu’nun Hollanda’yı telefonla aratma anısını Facebook’tan şöyle duyurdu: “Sene 2012, Utrecht civarında, ormanların arasında saklanmış küçük bir tiyatroda konserimiz var. Ben ekipteki müzisyenleri arabayla istasyondan almaya gidiyordum, arabada telefonum çaldı. Ben araba kullandığım için yanımdaki kemancımız telefonu aldı. ‘Alo, ben ‘Şeffaf Oda’dan Kübra, Güneri Bey’in isteği üzere Karsu Hanım’ı davet ediyoruz’ denildi. Bende kafa yoğun, sonra telefonlaşırız dedim’. Bizim kemancı, ‘Birgül teyze, ‘Şeffaf Oda’ bu, Güneri Bey! Bizim kemancı heyecanlanmıştı. Programı takip ediyormuş. Ben Türk televizyonu izlemiyordum. Birkaç hafta sonra İstanbul’a gittik ve Güneri Bey ve Kübra Hanım ile tanıştık. Birkaç kez Karsu ‘Şeffaf Oda’ programına katıldı. Karsu’nun Türkiye’de büyük kitlenin tanımasına büyük rolü oldu. Güneri Civaoğlu’nu kayıp ettik. Nur içinde yatsın. Ailesine sabır versin.”