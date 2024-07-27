Siz de geri ödeyin

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Ama Almanya’da tartışmalar da, suçlamalar da, çamur atmalar da bitmedi.Eski Doğu Almanya olarak bilinen Alman Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) uzantısı konumundaki Sol Parti, kafayı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Şansölye Olaf Scholz ile eşi Britta Ernst, Federal Spor ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Yeşiller’li Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve bazı politikacıların Federal Savunma Bakanlığı’na ait “devlet uçakları” ile Alman Futbol Milli Takımı’nın maçlarına gidip gelmelerine taktı.Sol Partili bazı politikacılar, “Hükümet, halktan tasarruf yapmasını bekliyor, ama politik sorumlular vergi mükelleflerinin parasını saçıp savuruyor” diyerek ağır suçlamalarda bulundular.Hatta “Neden trenle değil de, Şansölye Scholz ve bazı bakanlar uçakla maça gidip geldiler?” diyen Sol Partili parlamenterler bile oldu.Sol Parti, bu uçak seferlerinin devlete, vergi mükelleflerine kaç Euro’ya mal olduğunu sordu.Federal Savunma Bakanlığı da maçlara gidip gelinen uçak seferlerinin toplam 531 bin 8 Euro 86 Cen’te mal olduğu yanıtını verdi.Evet...Hiç şüphesiz söz konusu karşılaşmalara trenle gidip gelinmesinin maliyeti çok daha azdır.Buna kimse itiraz edemez.Ama Berlin’den Stuttgart’a, Münih’e, Frankfurt’ta uçakla 50 dakikada, bir saatte gidilirken trenle 6-7 saat sürmektedir.Ayrıca Başbakan ve bakanlarla birlikte korumaları da seyahat edecek, belki de gittikleri yerlerde geceleyecekler de.Ama Sol Partili milletvekilleri için “Maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir.”Çamur atmaktır...

BİLMEK, GÖRMEK, DUYMAK İSTEMİYORLAR

Bu yüzden de sadece “Seferlerin kaç Euro’ya mal olduğunu” bilmek istemekle yetinmeyip, “Şansölye Scholz’un eşi Britta Ernst’in devlet uçağında işi ne? Futbolseverler maçı izleyebilmek için para verip bilet alırken, Başbakan’ın eşi beş para ödemeden şeref tribünündeki locada oturup maçları izliyor” diyerek, Britta Ernst’in hem uçak hem de bilet paralarını kendi cebinden devlete ödemesini istiyor Sol Partililer.

Ama nedense Almanya’da da, diğer demokratik ülkelerde de devlet başkanları ve hükümet başkanlarının resmi ziyaretlere olduğu gibi ülkelerini ve halklarını yakından ilgilendiren etkinliklere eşleri veya partnerleriyle birlikte katılma geleneği bulunduğunu bilmezden, görmezden, duymazdan gelmekteler.

Sol Partili parlamenterlerin bilmek, görmek ve duymak istemedikleri başka şeyler de vardır.

Federal Meclis’teki 736 milletvekili Alman Demir Yolları’na (DB) ait trenlerde bedava seyahat edebilmektedir.

Hem de birinci sınıf kompartmanlarda.

Almanya içi uçak seferleri bedavadır.

Berlin sınırları içinde Federal Meclis’e hizmet veren özel araçlarla gece gündüz demeden istedikleri yere götürülüp getirilmekteler.

Bunların hepsi yasaldır.

Buna da kimsenin itirazı yoktur.

*

Almanya’da Federal Meclis milletvekilleri, seçildikten bir yıl sonra aldıkları maaşların yüzde 2.5’i oranında emekli aylığı alma hakkı elde etmekteler.

Bir yasama döneminde bu oran yüzde 10’a yükselmekte.

Şu andaki milletvekili maaşları ayda 11 bin 227 Euro’dur.

Bu veriler ışığında, sadece 4 yıl milletvekilliği yapan bile emeklilik yaşı geldiğinde her ay bin yüz 22 Euro emekli aylığı alma hakkı kazanmaktadır.

Hem de Emeklilik Kasalarına bir Cent bile ödemedikleri halde.

Almanya’da 45 yıl çalışan insanların emekli aylığı ortalaması bin 604 Euro’dur.

Almanya’da her 5 emekliden biri, bin 200 Euro’nun altında emekli aylığı almaktadır.

Hem de yıllarca Emeklilik Sigortası Kasalarına kendi ceplerinde de düzenli olarak prim ödedikleri halde.

Evet...

Haberin Devamı

BEDAVA YOLCULUKLARININ ÜCRETİNİ İADE ETSİNLER

Almanya’da Sol Partili milletvekilleri de diğerleri gibi devletin, vergi mükelleflerinin sırtından geçinmektedir.

Şansölye Scholz’un eşinin uçak ve “UEFA armağanı” maç biletleri parasını kendi cebinden devlete geri ödemesini isteyen Sol Partili milletvekilleri de, diğerleri de, bedava yolculuklarının ücretlerini vergi mükelleflerine iade etmeliler.

Tabii ya herkes gibi kendi ceplerinden de Emeklilik Sigortası prim payı ödemeliler, ya da hak etmedikleri halde yasal düzenlemelerle çekilen kıyakla emeklilik yaşları geldiğinde alacakları “adil olmayan” emekli aylığı diliminden feragat etmeliler.

Var mısınız buna Sol Partililer?