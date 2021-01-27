ALMANYA’da Yahudi soykırımının (Holocaust) 76’ncı yılında nazi kurbanlarını anma toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel’in de katıldığı özel oturumda konuşan Almanya Yahudi Cemaati eski başkanı Charlotte Knobloch, doğrudan aşırı sağ AfD sıralarına seslendi. ‘BİZ KENDİ ALMANYAMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ’

AfD hakkında belki bazılarının hangi geleneklere dayandığını fark edeceği umuduyla genel bir peşin yargıya varmak istemediğini söyleyen Charlotte Knobloch, Meclis’te sağ tarafta oturan AfD sıralarına döndü ve “Siz kendi Almanyanız için, biz kendi Almanyamız için mücadele edeceğiz. Ama şunu önceden söyleyim. Siz bu savaşı 76 yıl önce kaybettiniz” dedi. ‘IRKÇILIĞIN ÜZERİNE KARARLI GİDİLMELİ’

Yahudi soykırımında bir çocuk olarak bir çiflikte saklanarak hayatta kalmayı başaran Knobloch, ırkçılığın üzerine daha kararlı gidilmesini istedi. Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de, Almanya’nın anma kültürünü ırkçılığın yeni biçimlerine karşı koruyamadığını söyledi.