Siyasilerden AstraZeneca için ‘örnek olalım’ çalışması

BAŞBAKAN Angela Merkel de dahil olmak üzere çok sayıda bakan ve 200’e yakın politikacı aşı sırası geldiği zaman AstraZeneca aşısı olacaklarını açıkladı. Watson internet haber portalı tarafından yapılan araştırmaya katılan Berlin, Hamburg, Brandenburg ve Hessen eyalet başbakanları, Savunma, Adalet, Çevre, Çalışma ve aile bakanları da AstraZeneca aşısını tercih edeceğini söyledi. Başbakan Angela Merkel de Aşı Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında sıra kendisine geldiği zaman AstraZeneca aşısı olacağını belirtmişti. Siyasiler bu yolla AstraZeneca aşısına karşı tedirginlik duyan vatandaşlara örnek olmak istiyor.