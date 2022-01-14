‘Siyasete katılımda, eskiye göre daha iyiyiz’

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TÜRK vatandaşlarının İngiltere’de şirket kurarak veya kendi işini yaparak oturma izni almasına hak tanıyan Ankara Anlaşması, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından 31 Aralık 2020’de sona erdi. Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, koronavirüs salgınından kaynaklanan nedenlerle Ankara Anlaşması kapsamında yapılan bazı uzatma başvurularının sonuçlanmasında aksaklıklar yaşandığını belirterek, Londra Büyükelçiliği’nin konuyu Birleşik Krallık makamlarıyla sürekli ele aldığını söyledi. Özel durumu olan Türk vatandaşları için de Birleşik Krallık makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğunu ifade eden Atahan, başvuruların en kısa zamanda sonuçlandırılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.