‘Siyasete katılımda, eskiye göre daha iyiyiz’

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Hürriyet’e özel demeç veren Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Londra Büyükelçiliği’nin, Ankara Anlaşması’nın sona ermesinden sonra sürekli girişimlerde bulunarak Türk vatandaşlarının haklarının korunmasını sağladığını söyledi.
Haberin Devamı
TÜRK vatandaşlarının İngiltere’de şirket kurarak veya kendi işini yaparak oturma izni almasına hak tanıyan Ankara Anlaşması, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından 31 Aralık 2020’de sona erdi. Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, koronavirüs salgınından kaynaklanan nedenlerle Ankara Anlaşması kapsamında yapılan bazı uzatma başvurularının sonuçlanmasında aksaklıklar yaşandığını belirterek, Londra Büyükelçiliği’nin konuyu Birleşik Krallık makamlarıyla sürekli ele aldığını söyledi. Özel durumu olan Türk vatandaşları için de Birleşik Krallık makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğunu ifade eden Atahan, başvuruların en kısa zamanda sonuçlandırılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.
‘UYUM SÜREÇLERİ BAŞARILI’ Birleşik Krallık’ta Londra Başkonsolosluğu’na kayıtlı yaklaşık 210 bin Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Atahan, şunları söyledi: “Birleşik Krallık’taki toplam vatandaş sayımız 300 bine yakın. Ankara Anlaşması’yla başta Londra olmak üzere Birleşik Krallık’a son yıllarda gelen çok sayıda vatandaşımız var. Son dönemde gelen vatandaşlarımızın uyum sürecinin hızlı olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın İngilizceye hâkim olmalarının, ayrıca değişime hızlı ayak uydurma yeteneğimizin ve girişimci ruhumuzun bunda payı var. Hızlı bir şekilde uyum sağlıyor vatandaşlarımız. Çalıştıkları işlerde başarılılar. Çok sayıda şirkette üst düzey yönetici konumunda olan vatandaşlarımız var. Özellikle son dönemde gelen kitle farklı meslek gruplarıyla faaliyet alanlarını çeşitlendirdi. Vatandaşlarımıza ait işletmeler salgının olumsuz etkilerinden kurtulmaya başladı. Vatandaşlarımızın kendi kültürünü koruyarak İngiltere ekonomisine ve kültürüne önemli katkı sağladıklarını görüyoruz.”
‘ÖNCELİĞİMİZ KONSOLOSLUK HİZMETLERİ’ “Önceliğimiz, Türk vatandaşlarına verilen konsolosluk hizmetlerinin etkinleştirilmesi. Örneğin Başkonsolosluğumuza vize başvurusunda bulunan yabancılar bu başvurularını Londra’daki bir aracı şirkete yapmaya başladı. Böylece daha fazla vatandaşımızın başvurusunu almaya başladık. Hizmetlerin etkinleştirilmesi için ilave personel görevlendirildi.” Başkonsolosluk binasını genişletmeye yönelik projeden de söz eden Atahan, Manchester Başkonsolosluğu’nun da atandığını hatırlattı ve “Manchester Başkonsolosluğumuzun faaliyete geçmesiyle birlikte Londra’ya uzak mesafelerden gelen vatandaşlarımızın Manchester’da işlemlerini yaptırması mümkün hale gelecek” dedi.
‘YEREL SİYASETE KATILIM ARTIYOR’ İngiltere’deki Türk toplumunun siyasete katılımına da değinen Atahan, özellikle yerel siyasete katılımın arttığını gördüklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi: “Vatandaşlarımız bu konuda artık daha istekli. Eskiye göre daha iyi bir noktadayız. Özellikle belediye meclislerinde çok sayıda Türk vatandaşımız var. Siyasete katılım konusunda Birleşik Krallık’ta yaşayan genç neslimizden özellikle umutluyuz.” Türkçenin önemine de işaret eden Atahan, bu konuda Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkçe kurslarından ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Birleşik Krallık’ın farklı kentlerindeki sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde görevlendirilen öğretmenlerin verdiği Türkçe derslerinden yararlanılabileceğini vurguladı.