Siyasete ilgi çağrısı!

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ETKİNLİĞE Vilsbiburg Belediye Başkanı Sibylle Entwistle, Federal Meclis milletvekili adayı Anja König, SPD Vilsbiburg Başkanı Annika Hagn ve Belediye Meclis üyeleri Sabine Fuhrtmayer-Şendöl ile Martina Strohhofer de katıldı. Çok sayıda gencin de hazır bulunduğu etkinlikte ağırlıklı olarak yerel sorunlar üzerinde duruldu. Belediye Başkanı Sibylle Entwistle, Vilsbiburg’un trafik sorunları, eğitim, elektrik ve emlak vergileri ile sığınmacılar ve düzensiz göçle ilgili farklı konularda katılımcılardan gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Başkan, bu konularla ilgili belediyenin çalışmalarından örnekler vererek detaylı açıklamalarda bulundu.