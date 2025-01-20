Siyasete ilgi çağrısı!

VILSBIBURG
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 12:13
Aşağı Bavyera’nın Vilsbiburg ketinde genel durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek için ‘Muslim Gemeinde’ (Müslüman Cemaati) tarafından düzenlenen etkinlikte gençlere siyasete daha fazla ilgi duymaları çağrısında bulunuldu.
ETKİNLİĞE Vilsbiburg Belediye Başkanı Sibylle Entwistle, Federal Meclis milletvekili adayı Anja König, SPD Vilsbiburg Başkanı Annika Hagn ve Belediye Meclis üyeleri Sabine Fuhrtmayer-Şendöl ile Martina Strohhofer de katıldı. Çok sayıda gencin de hazır bulunduğu etkinlikte ağırlıklı olarak yerel sorunlar üzerinde duruldu. Belediye Başkanı Sibylle Entwistle, Vilsbiburg’un trafik sorunları, eğitim, elektrik ve emlak vergileri ile sığınmacılar ve düzensiz göçle ilgili farklı konularda katılımcılardan gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Başkan, bu konularla ilgili belediyenin çalışmalarından örnekler vererek detaylı açıklamalarda bulundu.
‘PUTİN İNADINDAN DERHAL VAZGEÇMELİ’
SPD’li Federal Meclis milletvekili adayı Anja König de pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntıların Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı ve sürdürdüğü kanlı savaş nedeniyle arttığına dikkat çekerken, “Putin bu inadından vazgeçip bu savaşa derhal son vermeli” dedi. Erken seçim
çalışmaları ve adaylık süreci hakkında bilgi veren Anja König’e katlımcılar başarı dileklerini ilettiler. Genç siyasetçi ve SPD Vilsbiburg Teşkilatı Başkanı Annika Hagn ise gençleri siyasete daha fazla ilgi göstermeye davet etti. Hagn, özellikle Vilsbiburg için vizyon sahibi bireylerin şehir çalışmalarına katılım sağlamasının nedenli önemli olduğunun da altını çizdi. Dernek Başkanı Mustafa Uçar da, etkinliğe katılan tüm konuklara teşekkür etti ve bu tür organizasyonların toplumsal bütünlüğün geliştirilmesi için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Aynı zamanda bu tür buluşmaların, yerel ve genel meselelerde toplumun bilinçlenmesine katkı sunduğunu da hatırlattı. Etkinlik, kadın kollarının hazırladığı ikramlar ve gençlik kollarının servisiyle daha da renklendi.