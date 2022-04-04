Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Siyaset çocukları ihmal ediyor

#Almanya Çocuk Hakları#Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF)#AVRUPADAN HABERLER
Siyaset çocukları ihmal ediyor

Almanya’da çocuk hakları konusunda ciddi eksiklikler olduğunu açıklayan Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF), özellikle eğitim eşitsizliği, şiddet ve yoksullaşma konularında siyasetçilerin acil olarak çözüm bulmasını istedi.

Haberin Devamı

UNICEF Almanya tarafından hazırlanan raporda, uzun süredir ihmal edildiği belirtilen yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi önerisinde bulunuldu. Ayrıca çocuk hakları ihlallerinde devlet eliyle detaylı rapor tutulmasını isteyen UNICEF, hükümet nezdinde bağımsız çalışan Çocuk Sorumluluk Dairesi ile şikâyet büroları kurulması önerisinde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UNICEF Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Georg Graf Waldersee, çocukların siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline gelmesi gerektiğini belirterek, koalisyon sözleşmesinde yer alan çocuk haklarının iyileştirilmesine yönelik kararların acilen yaşama geçirilmesini istedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Çocuk Hakları#Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF)#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF