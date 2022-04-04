Siyaset çocukları ihmal ediyor

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UNICEF Almanya tarafından hazırlanan raporda, uzun süredir ihmal edildiği belirtilen yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi önerisinde bulunuldu. Ayrıca çocuk hakları ihlallerinde devlet eliyle detaylı rapor tutulmasını isteyen UNICEF, hükümet nezdinde bağımsız çalışan Çocuk Sorumluluk Dairesi ile şikâyet büroları kurulması önerisinde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UNICEF Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Georg Graf Waldersee, çocukların siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline gelmesi gerektiğini belirterek, koalisyon sözleşmesinde yer alan çocuk haklarının iyileştirilmesine yönelik kararların acilen yaşama geçirilmesini istedi.