‘Sivilleri öldürmek savaş suçudur’

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BAŞBAKAN Olaf Scholz, son saldırılar üzerine Rusya’ya yaptırımların artırılmasını gündeme getirdi. Scholz, “Biz önümüzdeki günlerde müttefiklerimizde planlanan yaptırımları görüşeceğiz. Putin ve kendisini destekleyenler bu yaptırımların etkilerini hissetmeli” dedi. Scholz ayrıca Putin’e ateşkes çağrısını da yineledi. Yeşiller’li Başbakan Yardımcısı olan Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Rusya’ya dönük yaptırımların artırılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladılar. Öte yandan Ukrayna’nın kendisini savunması için Almanya’nın silah göndereceği de açıklandı.

CASUS ZANLILARINI SINIR DIŞI PLANI

Almanya’nın ülkenin çeşitli kesimlerinde görev yapan casus zanlısı 100’ün üzerinde Rus diplomatı sınır dışı etmek istediği ileri sürüldü. Almanya’da yayımlanan günlük gazetelerden Bild, Başbakanlık Dairesi’nin casusluk yaptıkları şüphesiyle Rus diplomatlar hakkında sınır dışı etmek etmek için ön çalışmalar yaptığına yer verdi. Alman Gizli Haberalma Teşkilatı’nın verilerine göre ülke genelinde 2 binden fazla Rus casusun bulunduğu da belirtildi.

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PUTİN YALAN SÖYLÜYOR

Bir dönem federal hükümetin yabancılar sorumlusu olarak da görev yapan Yeşillerli politikacı Marieluise Beck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yalan söylemekle suçladı. Ukrayna’da sürdürülen savaşı yerinde izleyen ve hafta sonu Berlin’e dönen Beck, Putin’in “Kiev’e saldırmıyoruz” sözlerinin gerçek olmadığını söyledi. Kiev’de kaldıkları iki gece de sık sık alarm verildiğini belirten Beck, “Putin yalan söylüyor” dedi. Marieluise Beck ayrıca katıldığı bir televizyon programında, “Putin’in savaş kasasını doldurmaya son vermeliyiz” diyerek Rusya’ya gaz, petrol ve maden kömürü boykotu uygulanmasını istedi. Aynı programa katılan SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise derhal uygulanacak bir boykotun Almanya’nın zararına olacağı görüşünü savundu.