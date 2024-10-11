Sivil savunma ve afette ‘Ortak’ oldular

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HEYET, Erlangen kentinde ve Erlangen-Höchstadt idari bölgesinde yangın ve afet yönetimiyle ilgili altyapı, acil durum planları ve sivil halkın bilgilendirilmesi konularında detaylı bilgiler aldı. Projenin temel hedefi, Beşiktaş’ta afet anında hizmet kapasitesini artırmak ve halkı sivil savunma konusunda bilinçlendirmek. Beşiktaş Belediyesi’nden Sivil Savunma ve Afet Yönetimi Müdürü Kemalettin Arslan başkanlığındaki heyet, arama kurtarma görevlileri, köpek eğitmenleri ve uluslararası ilişkiler sorumlularından oluşan bir ekiple Erlangen’deki çeşitli kurumlarla da incelemeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Erlangen Belediyesi Yangın ve Afet Yönetimi Müdürlüğü, Bavyera Kızılhaç’ı (BRK), Teknik Yardım Kuruluşu (THW), ASB ve Almanya Deniz Kurtarma Derneği (DLRG) gibi önemli kurumlarla iş birliği görüşmeleri yapıldı.

