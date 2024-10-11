Sivil savunma ve afette ‘Ortak’ oldular

İlhan BABA / NÜRNBERG - Fotoğraflar: Bülent BAYRAKTAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:39
Erlangen ve Beşiktaş Belediyeleri, kardeş şehir ilişkileri kapsamında önemli bir iş birliği projesine imza attı. Beşiktaş Belediyesi’nden bir heyet, eylül ayı sonunda Erlangen’e gelerek, bölgede, eyalette ve Almanya genelinde afet yönetimi ve sivil savunma konusundaki uygulamaları yerinde inceledi. Bu ziyaret, iki belediye arasında afet yönetimi ve sivil savunma konularında bilgi paylaşımını artırmayı amaçlayan ‘Ortak’ projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.
HEYET, Erlangen kentinde ve Erlangen-Höchstadt idari bölgesinde yangın ve afet yönetimiyle ilgili altyapı, acil durum planları ve sivil halkın bilgilendirilmesi konularında detaylı bilgiler aldı. Projenin temel hedefi, Beşiktaş’ta afet anında hizmet kapasitesini artırmak ve halkı sivil savunma konusunda bilinçlendirmek. Beşiktaş Belediyesi’nden Sivil Savunma ve Afet Yönetimi Müdürü Kemalettin Arslan başkanlığındaki heyet, arama kurtarma görevlileri, köpek eğitmenleri ve uluslararası ilişkiler sorumlularından oluşan bir ekiple Erlangen’deki çeşitli kurumlarla da incelemeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Erlangen Belediyesi Yangın ve Afet Yönetimi Müdürlüğü, Bavyera Kızılhaç’ı (BRK), Teknik Yardım Kuruluşu (THW), ASB ve Almanya Deniz Kurtarma Derneği (DLRG) gibi önemli kurumlarla iş birliği görüşmeleri yapıldı.İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK
Ziyaret boyunca Erlangen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Florian Janik, Afet Yönetmeliği
’nden Sorumlu Belediye Başkanı Jörg Volleth, Erlangen-Beşiktaş Kardeş Şehir
Derneği (ERBEŞ) Başkanı Amil Sharifov ve Erlangen Uluslarası İlişkiler Müdüresi Silvia Klein, Beşiktaş heyeti ile yakından ilgilendi. Toplantılarda teknik tercümanlık görevini ise Bülent Bayraktar üstlendi. ‘Ortak’ projesiyle Beşiktaş ve Erlangen, sivil savunma ve afet yönetimi konularında iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu ortaklık, her iki belediyenin de kriz anlarında hızlı ve etkili bir şekilde hareket etme kabiliyetini artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında Şubat 2025’te Erlangen’den de üst düzey bir heyet Beşiktaş’ı ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.