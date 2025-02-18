Sivaslı eski boksöre Amberg Belediyesi’nden şeref belgesi

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AHMET Göksu, 1975 yılında çalışmak için geldiği Almanya’nın Schwandorf kentinde boks kariyerine devam etti. Aynı yıl Bavyera Boks Şampiyonluğu’nu kazanarak adını duyuran Göksu, 1976 yılında Schwandorf’tan Amberg’e taşındı. 1972 ile 1979 yılları arasında toplam 100’ün üzerinde boks müsabakasına çıkan Göksu, bu süre zarfında birçok şampiyonluk elde etti.

AMBERG’E ADINI YAZDIRDI

2000 yılından bu yana Box Club Amberg’in antrenörlüğünü üstlenen Göksu, spor dünyasına Amberg’in adını duyurması ve boks alanındaki katkıları nedeniyle Amberg Belediyesi tarafından ödüle layık görüldü. Ödül töreninde duygularını paylaşan Göksu, “Bu onur benim için büyük bir anlam taşıyor. Amberg’e ve spor dünyasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Amberg Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Cerny, Ahmet Göksu’nun bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini belirterek, “Ahmet Göksu, sadece boks alanında değil, aynı zamanda Türk sporunun uluslararası arenada tanınmasında da önemli bir rol oynadı. Ona bu belgeyi takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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TÜRK SPORUNA BÜYÜK KATKI

Ahmet Göksu’nun başarıları, Türk sporunun Almanya’da ve uluslararası arenada tanınmasına önemli katkılar sağladı. Göksu, hem sporcu kimliğiyle hem de antrenörlük kariyeriyle genç sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.