Sisi’nin iç çamaşırına 3 bin 800 euro!

1837-1898 yılları arasında yaşamış olan ve 1854 yılında Avusturya İmparatoru Franz Joseph ile evlenen Sisi’nin bir yazlık elbisesi ise 30 bin euroya satıldı. Tarihi eşyaların açık artırmaya sunulduğu Hermann Historica isimli müzayede evinde yapılan açık artırmada ayrıca Kraliçe’nin gençlik dönemine ait fotoğraf albümü, seyahat valizi, çorap ve ayakkabıları da meraklıları tarafından büyük ilgi gördü.