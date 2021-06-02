MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSisi’nin iç çamaşırına 3 bin 800 euro!
GeriAvrupa Sisi’nin iç çamaşırına 3 bin 800 euro!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
MÜNİH
Haber Giriş: 02.06.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Sisi’nin iç çamaşırına 3 bin 800 euro!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sisi’nin iç çamaşırına 3 bin 800 euro!

Sisi lakaplı ünlü Avusturya imparatoriçesi Elisabeth’in özel eşyaları Münih’te açık artırmaya çıktı. Hayatı çok sayıda sinema filmine ve televizyon dizilerine konu olmuş Sisi’nin üç parçadan oluşan bir iç çamaşır takımı 3 bin 800 euro’ya alıcı buldu. 

1837-1898 yılları arasında yaşamış olan ve 1854 yılında Avusturya İmparatoru Franz Joseph ile evlenen Sisi’nin bir yazlık elbisesi ise 30 bin euroya satıldı. Tarihi eşyaların açık artırmaya sunulduğu Hermann Historica isimli müzayede evinde yapılan açık artırmada ayrıca Kraliçe’nin gençlik dönemine ait fotoğraf albümü, seyahat valizi, çorap ve ayakkabıları da meraklıları tarafından büyük ilgi gördü.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi