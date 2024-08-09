Şirketlerin yarısı çırak bulamıyor

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DIHK Genel Müdür Yardımcısı Achim Dercks, Almanya’da birçok sektörü etkileyen kalifiye iş gücü açığının çıraklarla başladığını söyledi. DW Türkçe’nin DIHK anketine dayandırarak verdiği habere göre, çırak açığında en büyük sorun sanayi, konaklama, perakende, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde yaşanırken, küçük şirketler büyük şirketlere göre daha çok zorlanıyor. Gençlerin ‘verimli ve hedef odaklı kariyer rehberliğinden’ yoksun olduklarını belirten Dercks, okulların bunun için daha fazla zaman ayırması ve derslerde finans, matematik, doğa bilimleri ve teknolojinin daha büyük rol oynaması gerektiğini söylüyor. Dercks, “Eğitim sistemimizin bu bakımdan gelişim göstermesi gerekiyor” dedi.

BÜROKRASİ BÜYÜK ENGEL

Almanya’da yurt dışından personel çalıştıran ya da eğiten şirket sayısı da giderek artıyor. 2019’da bu şirketlerin oranı yüzde 41’ken geçen yıl yüzde 48 oldu. Özellikle gastronomi, ulaştırma ve lojistik sektörlerindeki şirketler çırak bulmak için yurt dışına yöneliyor. Ancak burada da sorun olduğunu belirten Dercks, “Ankete katılan şirketlerin yüzde 81’i en büyük sorunun dil olduğunu, bürokrasinin de yurt dışından nitelikli işçi getirmek için engel teşkil ettiğini söylüyor” diye konuştu. Almanya’da şirketler uzun süredir TikTok, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden çırak bulmaya çalışıyor. Ancak bunlar da çözüm olmuyor. DIHK anketine Almanya genelinde 13 bin 77 şirket katıldı.