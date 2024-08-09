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Şirketlerin yarısı çırak bulamıyor

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#Almanya#Çıraklık#AVRUPADAN HABERLER
Şirketlerin yarısı çırak bulamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 14:09

Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın (DIHK) yayımladığı ankete göre, şirketlerin yüzde 49’u geçen yıl çırak bulamadı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 47 olarak kayıtlara geçerken, şirketlerin yüzde 35’i geçen yıl tek bir başvuru dahi almadı. Bu oran, hiçbir başvuru almayan şirket sayısının 30 bin civarında olduğuna işaret ediyor.

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DIHK Genel Müdür Yardımcısı Achim Dercks, Almanya’da birçok sektörü etkileyen kalifiye iş gücü açığının çıraklarla başladığını söyledi. DW Türkçe’nin DIHK anketine dayandırarak verdiği habere göre, çırak açığında en büyük sorun sanayi, konaklama, perakende, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde yaşanırken, küçük şirketler büyük şirketlere göre daha çok zorlanıyor. Gençlerin ‘verimli ve hedef odaklı kariyer rehberliğinden’ yoksun olduklarını belirten Dercks, okulların bunun için daha fazla zaman ayırması ve derslerde finans, matematik, doğa bilimleri ve teknolojinin daha büyük rol oynaması gerektiğini söylüyor. Dercks, “Eğitim sistemimizin bu bakımdan gelişim göstermesi gerekiyor” dedi.

BÜROKRASİ BÜYÜK ENGEL
Almanya’da yurt dışından personel çalıştıran ya da eğiten şirket sayısı da giderek artıyor. 2019’da bu şirketlerin oranı yüzde 41’ken geçen yıl yüzde 48 oldu. Özellikle gastronomi, ulaştırma ve lojistik sektörlerindeki şirketler çırak bulmak için yurt dışına yöneliyor. Ancak burada da sorun olduğunu belirten Dercks, “Ankete katılan şirketlerin yüzde 81’i en büyük sorunun dil olduğunu, bürokrasinin de yurt dışından nitelikli işçi getirmek için engel teşkil ettiğini söylüyor” diye konuştu. Almanya’da şirketler uzun süredir TikTok, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden çırak bulmaya çalışıyor. Ancak bunlar da çözüm olmuyor. DIHK anketine Almanya genelinde 13 bin 77 şirket katıldı.

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#Almanya#Çıraklık#AVRUPADAN HABERLER

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